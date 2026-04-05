"Kürt Ahmet" lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da "Kürt Ahmet" olarak tanınan ve 91 yaşında vefat eden Ahmet Turgut toprağa verildi.

Ankara'nın Haymana ilçesi eski belediye başkanı Özdemir Turgut'un babası ve "Kürt Ahmet" lakabıyla tanınan Ahmet Turgut, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında vefat etti. İkindi namazını müteakip Gülveren Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde Turgut'un oğlu Özdemir Turgut'un yanı sıra aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılan isimler arasında, milletvekili Osman Gökçek, milletvekili Adnan Beker, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan yer aldı.

Ahmet Turgut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedildi. - ANKARA