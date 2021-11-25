92 yaşındaki öğretmene duygulandıran ziyaret - Son Dakika

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kentteki 92 yaşındaki emekli öğretmen Kadir Çınar'ı evinde ziyaret etti.

Vali Dr. Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte 92 yaşındaki emekli öğretmen Kadir Çınar'ı evinde ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmeler Günü'nü kutladı. Kendisine çiçek ve kahve fincanı takımı hediye eden Vali Kızılkaya, tarih boyunca bir medeniyetin gelişimine katkı sağlamış çok sayıda mesleğin ortaya çıktığını belirterek, "Ancak hiçbir meslek öğretmenlik kadar milletin geleceğine doğrudan tesir etmiş, yol haritasını çizmiş ve ona istikamet kazandırmış değildir. Bu sebeple öğretmenlik, etkileri sadece bugünle sınırlı bir meslek olmanın ötesinde geleceği inşa etme gücüne sahiptir" dedi.

92 yaşındaki emekli öğretmen Kadir Çınar'da Vali Kızılkaya ve eşine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kendisinin duygulandırdıklarını söyledi. - BİLECİK