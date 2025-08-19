92 Yaşındaki Şefika Nine'nin Vatan Sevgisi - Son Dakika
92 Yaşındaki Şefika Nine'nin Vatan Sevgisi

19.08.2025 10:42
Şefika Taş, 92 yaşında sosyal medyada ilgi odağı oldu, vatan aşkını anlattı ve kültürel mirasımızı vurguladı.

Erzurum'da yaşayan 92 yaşındaki Şefika Taş'ın, "İnstagramımda yok, Tiktokum da. Ama yüreğim var" diye yaptığı yorumla ilgi odağı haline geldi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda 92 yaşındaki Şefika Taş, "Gönlüm var, aşk var, vatan var, bayrak var. Ben Nene Hatun'un kızıyım, Kara Fatma'nın torunuyum" dedi.

Erzurum Valiliği tarafında da yapılan paylaşımda, "92 yaşındaki güngörmüşümüz Şefika Taş Nine, Tortum'un Alapınar Mahallesi'nden yola çıkarak Erzurum Kültür Yolu Festivali'ne katıldı, Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle andı. Şefika Nine'mizin dadaş duruşu ve vakarı; bu aziz vatanın kolay kazanılmadığını bizlere gösterirken ruh köklerimizdeki iman, vatan aşkı, fedakarlık ve yılgınlık göstermeme azmini de bir kez daha gözler önüne serdi. Kıymetli güngörmüşümüz Şefika Nine'mize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, erzurum, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

