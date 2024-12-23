95 Yaşındaki Hatice Nine, Deve Güreşlerinde Birlikte Büyüdüğü Develeri İzledi - Son Dakika
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95 Yaşındaki Hatice Nine, Deve Güreşlerinde Birlikte Büyüdüğü Develeri İzledi

95 Yaşındaki Hatice Nine, Deve Güreşlerinde Birlikte Büyüdüğü Develeri İzledi

95 yaşındaki Hatice Memiş, çocukluğundan beri develerle büyümenin verdiği sevgiyle Aydın'da düzenlenen deve güreşlerini tekerlekli sandalyede izlemeye geldi. Kızı ve damadı onun bu isteğini kırmayarak güreşlere götürdü.

23.12.2024 10:39  Güncelleme: 10:41
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Dayısının deveci olması dolayısıyla çocukluğundan beri develerin içinde büyüyen 95 yaşındaki Hatice Memiş, ilerleyen yaşına rağmen develerden vazgeçmiyor. Elinden geldiğince deve güreşlerine gitmek isteyen annelerini kırmayan kızı ve damadı ise tekerlekli sandalye ile Hatice nineyi güreşlere götürüyor.

Deve güreşlerinin önemli ayağı olan dünya kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bugün gerçekleştirildi. Ilıcabaşı Ayter Arenası'nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergilerken renkli görüntüler de ortaya çıktı. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın bulunduğu Dünya Kupası müsabakalarına yoğun katılım gösteren vatandaşlar da pehlivan develerin güreşlerini büyük heyecan ve dikkatle izledi. Deve güreşi festivalinin en dikkat çeken izleyicilerinden biri ise 95 yaşındaki Hatice Nine oldu. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Hatice Memiş, ilerleyen yaşına rağmen çocukluğundan bu yana çok sevdiği develerden kopamıyor. Çok sevdiği develerden vazgeçemeyen ve deve güreşlerine gitmek isteyen annelerini kırmayan kızı ve damadı ise tekerlekli sandalye ile Hatice nineyi güreşlere götürüyor. Tekerlekli sandalyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ayter Arenası'nda sahaya çıkan develeri izlemeye gelen Hatice nine, müsabakaları dikkatle izledi. Annelerinin başında duran kızı ve damadı ise ilerleyen yaşı dolayısıyla zaman zaman görmekte zorluk yaşayan annelerine güreşleri anlatarak yardımcı oldu.

Dayısının deveci olması dolayısıyla kayınvalidesinin çocukluğundan beri develerin içinde büyüdüğünü belirten damadı Yüksel Çankurt ise "Eskiden annemin dayısının develeri varmış. Annem de sürekli güreşleri takip edermiş. Deve güreşlerini çok sevdiği için annemizi güreşlere devamlı götürüyoruz yani. Yaşı ilerlediği için biz de annemizi kırmıyoruz. Bugün de dünya kupası güreşlerini izlemek istedi. Biz de onu kırmadık ve Koçarlı'dan buraya geldik. Tekerlekli sandalyesi ile develeri görsün diye getirdik annemizi. Çocukluktan deveci zaten annemiz de. Dayısının yanında develerin içinde büyümüş. Develerden kopamıyor annemiz. İlerleyen yaşı dolayısıyla da onun bu isteğini kırmadık ve buraya geldik" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 95 Yaşındaki Hatice Nine, Deve Güreşlerinde Birlikte Büyüdüğü Develeri İzledi - Son Dakika

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