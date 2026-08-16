98 Yaşındaki Semiramis Metin Geçmişi Anlatıyor

Kilis'in ilk kadın memurlarından 98 yaşındaki Semiramis Metin, bir asra yaklaşan yaşamında tanık olduğu değişimleri, memurluk yıllarını, çocukluk hatıralarını ve eşiyle yaptığı gezileri anlatarak geçmişe ışık tuttu.

30 yaşında evlendiğini belirten Metin, uzun yıllar Antakya'da yaşadıktan sonra kız kardeşini kaybetmesinin ardından Kilis'e döndüğünü söyledi. Şu anda Kilis'te yaşayan Metin, evinde yaşlı bakım şirketinden gelen görevlilerin desteğiyle yaşamını sürdürüyor.

"Birbirimize gider gelirdik"

Geçmişte arkadaşlarıyla sık sık bir araya geldiklerini anlatan Metin, o dönem insanların birbirleriyle iletişimlerinin ve sosyal hayatlarının bugünden farklı olduğunu belirtti. Metin, "Birbirimize gider gelirdik. Arkadaşlarımla güzel, eğlenceli zamanlar geçirirdik. Mektup yazardık, telgraf da çekerdik" dedi.

Kilis'in ilk kadın memurlarından biri

Gençlik yıllarında memur olarak görev yaptığını anlatan Metin, kadınların çalışma hayatında daha az yer aldığı dönemlerde arkadaşlarıyla birlikte görev yaptıklarını ifade etti. O yılları unutmadığını belirten Metin, çalışma arkadaşlarıyla olan dostluklarını da yıllar geçmesine rağmen hatırlıyor. Birbirleriyle dayanışma içinde olduklarını anlatan Metin, memurluk yıllarının hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Eşiyle birlikte gezmeyi çok sevdiklerini anlatan Metin, özellikle İskenderun ve Arsuz'a yaptıkları gezileri unutamadığını söyledi. Metin, "Gezmeyi çok severdim. Rahmetli eşim de gezmeyi çok severdi. İşi bittiğinde eve gelir, 'Haydi kalk, arabaya binelim, Arsuz'a gidelim' derdi. İskenderun'a götürürdü, Kilis'e getirirdi. Çok gezmeyi severdi" şeklinde konuştu.

Çocukluğundan unutamadığı hatıra

Çocukluk yıllarından bir hatırasını da paylaşan Metin, annesiyle gezmeye gittikleri sırada yaşadığı olayı yıllar geçmesine rağmen unutmadığını söyledi.

Küçük pencerelerin bulunduğu bir yerde oyun oynadığını belirten Metin, üzerine bastığı tahtanın çürümesi nedeniyle aşağı düştüğünü ve o sırada oradan geçen bir kadının kucağına düştüğünü anlattı.

Metin, "Tek başıma şarkı söyledim, oynadım. Oynarken ayağımı vurdum. Ayağımı vurduğum tahta çürükmüş, olduğu gibi düştüm. Düşerken oradan bir kadın geçiyormuş. Kadının kucağına düşmüşüm. Kadın beni kucaklayıp almış, bir yerimde bir şey var mı diye bakmış. Sonra bağırmış, 'Bu çocuğun sahibi kimse çıksın, benim kucağıma düştü' demiş" ifadelerini kullandı.

Çocukken Atatürk'ü gördü

Metin, çocukluk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü günü de unutamadığını belirtti. O sırada parkta oyun oynadığını anlatan Metin, kalabalığın arasından Atatürk'ün geçtiğini söyledi. Metin, "Parkta oyun oynuyordum, çocuktum. Parktan çıkıp eve gidecektim. Karşıdan bir kalabalık geldiğini gördüm. Merak ettim. Arkamda bulunan bir bey, 'Gel kızım, gel. Bak bu Atatürk. İyi bak, yalnız kalabalığa girme' dedi. 'Sen buradan arka yoldan git' diye söyledi. Atatürk'ü gördüm ama konuşmadım. Sadece gördüm" diye konuştu.