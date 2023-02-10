Kahramanmaraş'ta 99 ve 101'inci saatlerde iki kız kardeş enkazdan canlı çıkarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 99 ve 101'inci saatlerde iki kız kardeş enkazdan canlı çıkarıldı

10.02.2023 09:41

Kahramanmaraş'ta 99 ve 101'inci saatlerde iki kız kardeş enkazdan canlı çıkarıldı İtfaiye ekibi depremin 99'uncu saatte çıkarılan Ayfer'in ilk isteğini kırmadı İtfaiye erleri, kurtarma sırasında Ayfer'in isteği üzerine Zeynep Bastık'ın Gül Beyaz Gül şarkısını dinletti Antalya Büyükşehir...

Kahramanmaraş'ta 99 ve 101'inci saatlerde iki kız kardeş enkazdan canlı çıkarıldı

İtfaiye ekibi depremin 99'uncu saatte çıkarılan Ayfer'in ilk isteğini kırmadı

İtfaiye erleri, kurtarma sırasında Ayfer'in isteği üzerine Zeynep Bastık'ın Gül Beyaz Gül şarkısını dinletti

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 99 ve 101'inci saatlerde Maraş'ta iki kız kardeşi enkazdan canlı çıkardı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kahramanmaraş'ta depremin 99'uncu saatinde 15 yaşındaki Ayfer'i ve 101'inci saatinde de 13 yaşındaki kardeşi Fatma'yı enkazdan canlı çıkardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri, kurtarma sırasında Ayfer'in isteği üzerine Zeynep Bastık'ın Gül Beyaz Gül şarkısını dinletti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi depremin 99'uncu saatinde bir kurtarışa daha imza attı. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Ayfer'i enkaz altından sağ olarak kurtardı. Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, binada uzun bir koridor açarak Ayfer'in bulunduğu noktaya ulaştı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri bilincini açık tutmak için sürekli olarak genç kızla konuşarak, sorular sordu. Ayfer, Zeynep Bastık'ın Gül Beyaz Gül adlı şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi. Antalya Büyükşehir İtfaiye erleri genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti ve konuşa konuşa enkazdan sağ salim çıkardı. İtfaiye erleri, Ayfer'e birlikte dondurma yeme sözü verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ardından aynı enkazda Ayfer'in kardeşi 13 yaşındaki Fatma'dan da hayat belirtisi aldı. Kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıran itfaiye erleri 101. saatte Fatma'yı da enkazdan canlı olarak çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İHA
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