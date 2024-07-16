99 yaşındaki Zeynep Çınar, 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

99 yaşındaki Zeynep Çınar, 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşayan ve torununun torununu gören 99 yaşındaki Zeynep Çınar, 100'üncü yaşı için gün sayıyor. İlerleyen yaşına rağmen bütün işlerini hala kendi gören Çınar, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

16.07.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşayan ve torununun torununu gören 99 yaşındaki Zeynep Çınar, 100'üncü yaşı için gün sayıyor.

Arguvan ilçesine bağlı Şotik Mahallesi'nde oğlunun yanında kalan 99 yaşındaki Zeynep Çınar, ilerleyen yaşına rağmen bütün işlerini hala kendi görüyor. 82 yıllık evliliğinde 10 çocuk dünya getiren ve çocuklarından 3'ü ile eşini kaybeden Zeynep Çınar, 100'üncü yaşı için gün sayıyor.

Zeynep Çınar'ın en küçük çocuğu olan 59 yaşındaki Ali Rıza Çınar, annesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, evleri ile köy merkezi arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüdüğünü söyledi.

17 yaşında evlendiğini belirterek gayet sağlıklı olduğunu aktaran Zeynep Çınar, torununun torununu gördüğünü kaydederek en küçük çocuğu Ali Rıza Çınar'ın yanında kaldığını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Arguvan, Malatya, Çınar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 99 yaşındaki Zeynep Çınar, 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis’e sunuluyor En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis'e sunuluyor
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
05:19 Suikast girişimi sonrası Trump’tan gövde gösterisi Suikast girişimi sonrası Trump'tan gövde gösterisi
10:14 3 ay rehin aldıkları gencin dişlerini kerpetenle çekip zorla böcek yedirdiler 3 ay rehin aldıkları gencin dişlerini kerpetenle çekip zorla böcek yedirdiler
10:03 Arda Turan özellikle istiyor Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor’a doğru Arda Turan özellikle istiyor! Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor'a doğru
10:00 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
09:54 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı
09:45 Bir ilk Lübnan dizisi Al Hayba’nın yerli uyarlaması geliyor Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor
09:15 Bu akşam İstanbul’a geliyor Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe’de Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de
08:58 Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor
08:51 Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 10:37:39. #1.12#
SON DAKİKA: 99 yaşındaki Zeynep Çınar, 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement