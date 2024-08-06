A Jet Uçağında Hidrolik Arızası Meydana Geldi

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İstanbul seferini yapan Antalya-İstanbul seferini yapan A Jet uçağında iniş için alçaldığı sırada hidrolik arızası meydana geldi. A Jet uçağının pilotunun kule görevlisine, "Bilgi paylaşmak istiyorum. Hidrolik arızamız var şuanda. Yüksek süratle yaklaşma olacak. Kuleye de bilgi verirseniz" dediği telsiz konuşmalarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, A Jet Havayolları'nın VF-3047 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada hidrolik arıza meydana geldi. Uçağın pilotu Hava Trafik Kontrol Kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. TC-JFH kuyruk tescilli uçak arıza nedeniyle havada bir süre tur attı. Olumsuz bir duruma karşı ARFF ekipleri piste hazır bekletildi. Gerekli kontrollerin ardından uçak saat 08.57'de inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. O onlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

İşte o telsiz konuşmaları:

Pilot: "Bilgi paylaşmak istiyorum. Hidrolik arızamız var şuanda. Yüksek süratle yaklaşma olacak. Kuleye de bilgi verirseniz"

Kontrolör: "Teşekkür ediyorum bilgi veriyoruz" - İSTANBUL