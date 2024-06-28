A Milli Futbol Takımı Euro 2024\'te Avusturya ile Son 16 Turu Maçını Dev Ekranda İzleyecek

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A Milli Futbol takımının Euro 2024'te Avusturya ile oynayacağı son 16 turu maçı, Talas Belediyesi'nin organizasyonu ile yine dev ekranda izlenecek.

Türkiye- Portekiz ve Türkiye-Çekya grup maçlarının heyecanını dev ekrandan on binlere yaşatan Talas Belediyesi, şimdi de son 16 turu maçı için hazırlıklarını tamamladı. Topladığı 6 puanla ikinci sıraya yerleşerek gruptan çıkma başarısını elde eden Türk Milli takımının Avusturya ile oynayacağı önemli maç, 2 Temmuz Salı günü Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda dev ekranda sporseverlerle buluşacak.

Saat 22.00'de başlayacak organizasyona vatandaşların daha önce olduğu gibi yine büyük ilgi göstermesi bekleniyor. - KAYSERİ