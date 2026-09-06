A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın Avrupa şampiyonluğu Osmaniye\'de dev ekranda coşkuyla izlendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, Osmaniye'de vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla takip edildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'na kurulan dev ekranda final karşılaşmasını izlemek için çok sayıda vatandaş bir araya geldi.Ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek veren Osmaniyeliler, Filenin Sultanları'nın aldığı her sayıda büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmanın çekişmeli geçen anlarını heyecan içerisinde takip eden vatandaşlar, son sayının gelmesiyle birlikte şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşadı. Meydanda alkışlar ve tezahüratlar yükselirken, vatandaşlar milli takımın Avrupa şampiyonluğunu kutladı.

Final karşılaşması boyunca Osmaniye Belediyesi tarafından vatandaşlara kentin önemli tarım ürünlerinden Osmaniye yer fıstığı ile su ikram edildi.