AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, BM panel üyeliğine davet edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, BM panel üyeliğine davet edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakanlık, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan'ın BM Genel Sekreteri tarafından Transit Serbestisi Yüksek Düzeyli Paneli üyeliğine davet edildiğini açıkladı. Panel, denize kıyısı olmayan ülkelerin denize kesintisiz erişimini güçlendirmek için çalışacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antnio Guterres tarafından, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürümüz Burak Aykan, Transit Serbestisi Yüksek Düzeyli Paneli üyeliğine davet edildi" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, küresel ulaştırma politikalarının geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürüldüğü belirtilerek "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antnio Guterres tarafından, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürümüz Burak Aykan, Transit Serbestisi Yüksek Düzeyli Paneli üyeliğine davet edildi. Panel; denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin denize ve denizden kesintisiz erişimini güçlendirmek, transit sistemlerinin önündeki engelleri belirlemek ve uygulanabilir politika önerileri geliştirmek üzere çalışmalar yürütecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
PolitikaUlaşımGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni poz “Yaz uzatmalarda“ Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz! "Yaz uzatmalarda"
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
12:26
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:32:10. #7.13#
SON DAKİKA: AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, BM panel üyeliğine davet edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei