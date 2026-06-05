Abalı Köy Yaşam Merkezi Açıldı

Sinop'ta atıl durumdaki eski köy binalarının ekonomiye ve sosyal hayata kazandırılması projesi kapsamında yapımı tamamlanan Abalı Köy Yaşam Merkezi, düzenlenen görkemli bir törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Abalı köyünde gerçekleştirilen açılış programına; Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Vali Yardımcıları Ali Osman Bulat ve Abdullah Yüksel, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu, daire amirleri, İl Genel Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda köy sakini katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan Abalı Köyü Muhtarı Yaşar Altıntaş, köy halkı adına duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün köyümüzün tarihinde çok değerli bir sayfa açmanın gururunu ve mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Köy yaşam merkezimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu merkezin köyümüze kazandırılmasında emeği geçen, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta sayın valim, sayın vekilime, sayın vali yardımcım, il genel meclis başkanım, il genel meclis üyemiz teşekkürlerimi arz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygılar sunuyorum" dedi.

Projenin sosyal sorumluluk boyutuna dikkat çeken Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Pektaş, "İlk olarak 2024 yılının Aralık ayında Sinop Valiliğimiz ile köylerde atıl durumda bulunan kamu binalarının tadilat ve tamiratının yapılması, hayata kazandırılması için bir proje imzalamıştık. Bu proje kapsamında iş gücü faaliyetini Açık Ceza İnfaz kurumumuzda bulunan hükümlerimiz aracılığıyla yapmayı taahhüt etmiştik. Proje kapsamında şimdiye kadar belli sayıda okulumuzu açtık ve faaliyete kazandırdık. Projenin gerek köy halkı gerek çevrede çok büyük beğeni ve takdir toplaması üzerine Valiliğimizle projemizi yeniledik. Bu kapsamda şu an Abalı Köy Yaşam merkezimizi de açıyoruz. Hayırlısıyla projedeki bütün iş gücü Açık Ceza İnfaz kurumuzdaki hükümlerimiz aracılıyla yapıldı. Buradaki amacımız onların sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak ve topluma kazandırmaktı. İnşallah köy yaşam merkezimizin Abalı Köyü sakinlerine hayırlı olmasın diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerinu kullandı.

Projenin büyüdüğünü belirten AK Parti Sinop Milletvekili Maviş ise, "Bugün burada köy yaşam merkezlerinden birinin daha açılışını yapıyoruz. Hakikaten çok güzel bir işbirliği projesi örneği köy yaşam merkezleri. Sayın Valimize huzurlarınızda bu teşebbüsten dolayı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde İl Genel Meclisi Başkanımıza, Özel İdare Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum. Yine projenin valilik ayağının yürütücülüğünü yapan Vali yardımcımız Ali Osman Bey'e teşekkür ediyorum. Sayın Başsavcımız izah ettiler. Tabi bir imece örneği demiştim, işbirliği örneği demiştim. Bu işbirliğinin en önemli parçasını mahkumlarımız cezaevindeki mahkumlarımız oluşturuyor. Onlara da emeklerinden dolayı ve başsavcımız önderliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yanılmıyorsam 16 civarında şu anda biz beşincisinin açılışını yapıyoruz ama yarın 6.sını Yalı köyümüzde yapacağız ama 19 civarında şu anda devam eden ya da biten köy yaşam merkezimiz var Sinop'un toplamında. Bu tabii giderek ivme kazanıyor. Köylerimizden talepler artıyor. Köylerimizdeki gurbete göçmüş iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden talepler geliyor. Bizim köyümüzde de atıl bir kamu bina bir okul veya bir sağlık ocağı var diye. ve bir işbirliği anlayışıyla, bir dayanışma anlayışıyla, bir imece anlayışıyla bir tarafında kamunun olduğu, bir tarafında sivilin olduğu, sivil hayırseverlerin olduğu, bir tarafında köylümüzün yer aldığı güzel bir kamu sivil işbirliği uygulamasıyla bu kamu binaları tekrar hayata kazandırılmış oluyor" şeklinde konuştu.

Kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yapan Vali Özarslan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gelişmişlik göstergeleri arasında bir ülke veya bir il veya bir bölge gelişmişlik gösterge arasında kişi başına düşen gelir, havaalanı sayısı, karayolları uzunluğu, liman olup olmaması, sağlık hizmetleriyle ulaşılabilirlik, eğitim hizmetleri vesaire ölçülebiliyor. Ama gelişmişliğin aslında en büyük niteliklerinden, özelliklerinden birisi ortak iş yapabilme. Yani farklı farklı sektörlerde uzman, yetkin kişiler, kurumlar bir araya gelip ortak akılla ve ortak bir hedef için bir araya gelip bir işi bitirebilme sürecini yönetiyorlarsa bu ülke kalkınmış, gelişmiş şeklinde adlandırılabilir. Bu köyler için de geçerli veya iller için de geçerli. Eğer herkes ayrı ayrı hedeflere doğru koşuyorsa, ayrı ayrı amaçları varsa, ayrı ayrı gündemleri varsa başarılı olmak mümkün değil"

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, baştan aşağı yenilenen Abalı Köy Yaşam Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu. - SİNOP