ABB 'Yeşil Başkent' hedefi için adım adım ilerliyor - Son Dakika
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ABB 'Yeşil Başkent' hedefi için adım adım ilerliyor

02.06.2022 12:14

ABB 'Yeşil Başkent' hedefi için adım adım ilerliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeşil alan sayısını artırmak amacıyla kentin birçok noktasında yeni park projelerinin yapımına hız vererek 'Yeşil Başkent' hedefine adım adım ilerliyor.

ABB 'Yeşil Başkent' hedefi için adım adım ilerliyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeşil alan sayısını artırmak amacıyla kentin birçok noktasında yeni park projelerinin yapımına hız vererek 'Yeşil Başkent' hedefine adım adım ilerliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Yeşilin Başkenti' projesi çerçevesinde kent genelinde başlattığı yeşil alan atağını sürdürüyor. Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi 2278. Sokak'ta bulunan yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda inşa edilen tematik bahçeler, açık hava sineması ve oyun alanlarından oluşan park alanını bu ay içinde hizmete açacaklarını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yeşilin Başkenti bir inancın, evlatlarımıza, torunlarımıza temiz nefes miras bırakma mücadelesinin hikayesidir" dedi.

Kent genelinde ihalesi tamamlanan ya da yapım aşamasında olan çok sayıda parkın açılışı için gün sayan ABB, Yenimahalle ilçesinde de başlattığı yeşil alan atağını sürdürüyor.

"Evlatlarımıza, torunlarımıza temiz bir nefes bırakma mücadelesindeyiz"

Devam eden park çalışmalarına ilişkin Başkentlileri sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirmeyi sürdüren BaşkanYavaş, Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi 2278. Sokak'ta inşa edilen yeni park alanının haziran ayı içinde hizmete açılacağını şu sözlerle müjdeledi:

"Yeşilin Başkenti bir inancın, evlatlarımıza, torunlarımıza temiz bir nefes miras bırakma mücadelesinin hikayesidir. Yenimahalle'de yaklaşık 12 bin metrekarelik alana inşa edeceğimiz parkımız açık hava sineması, tematik bahçeler ve oyun alanlarıyla bu ay hizmetinizde olacak."

Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi 2278. Sokak'ta yer alan yaklaşık 12 bin metrekarelik boş alanı parka dönüştüren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yapım çalışmalarında sona yaklaştı. Ebrar Camisinin yanında yer alan ve çok sayıda konutun yer aldığı alandaki parkta; modern çocuk oyun alanları, seyir terasları, açık hava sineması ve tematik bahçeler bulunuyor.

ABB 'Yeşil Başkent' hedefi için adım adım ilerliyor
ABB 'Yeşil Başkent' hedefi için adım adım ilerliyor
ABB 'Yeşil Başkent' hedefi için adım adım ilerliyor
ABB 'Yeşil Başkent' hedefi için adım adım ilerliyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABB 'Yeşil Başkent' hedefi için adım adım ilerliyor - Son Dakika


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