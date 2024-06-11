ABD Başkanı Joe Biden, Juneteenth kutlamalarında hareketsiz kaldı

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" kutlamaları çerçevesinde herkes dans ettiği sırada bir dakikadan uzun bir süre hareketsiz şekilde durdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da "Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü" kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Biden, 19 Haziran'da kutlanacak ulusal bayram öncesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların bando eşliğinde dans ettiği sırada bir dakikadan uzun bir süre "dondu" kaldı.

Görüntülerde, George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd'un Biden'ın yanında dans ettiği ve Biden'ın hareketsiz şekilde durduğunun farkına vararak kolunu omzuna attığı görüldü. - WASHINGTON