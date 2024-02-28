ABD Başkanı Joe Biden, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, sağlık kontrolünden geçti

ABD Başkanı Joe Biden, sağlık kontrolünden geçti

ABD Başkanı Joe Biden, rutin sağlık kontrolü için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti. Biden, geçen yıl yapılan muayenede sağlıklı olduğunu belirten doktorların aynı sonucu verdiğini açıkladı.

28.02.2024 23:26  Güncelleme: 23:30
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ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, rutin sağlık kontrolü için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti. Biden, hastane dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, sonuçlarının geçtiğimiz yıl ile aynı olduğunu belirtti.

Doktorlar, geçen yıl yapılan muayenede 81 yaşındaki Biden'ın sağlıklı ve "göreve uygun" olduğunu belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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