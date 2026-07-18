ABD'den İran'a Saldırı Dalgası Tamamlandı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Saldırı Dalgası Tamamlandı

18.07.2026 05:48
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ABD ordusu, 7 gündür süren İran hedeflerine yönelik saldırıların sona erdiğini açıkladı.

ABD ordusu, İran'a 7 gecedir düzenlenen saldırıların son dalgasının tamamlandığını ve bu kapsamda İran'a ait çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

ABD ordusu, İran'a 7 gecedir düzenlenen saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırılarda ABD savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin kullanıldığı belirtilerek, "İran'a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapısı, yeraltı silah depoları ve deniz unsurları hedef alındı" ifadelerine yer verildi. CENTCOM'un Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'dan hesap sormaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, İran'a karşı başlatılan deniz ablukasının ise sıkı bir şekilde uygulandığı kaydedildi. Orta Doğu genelinde konuşlu 50 bini aşkın ABD askeri personelinin teyakkuz halinde olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

ABD ordusu İran'a yönelik bir saldırı dalgası daha başlatmıştı

ABD ordusundan konuyla ilgili yapılan önceki açıklamada, İran'a karşı 7 gecedir devam eden saldırılar kapsamında yeni bir dalganın başlatıldığı belirtilerek, "Saldırılar, Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı sürdürmeyi amaçlamaktadır" denilmişti. Söz konusu açıklamanın ardından İran'ın Buşehr, Keşm ve Sirik kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD'den İran'a Saldırı Dalgası Tamamlandı - Son Dakika

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