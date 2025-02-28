ABD'den Öcalan'ın Çağrısına Destek - Son Dakika
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Yerel

ABD'den Öcalan'ın Çağrısına Destek

ABD, PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısını 'önemli gelişme' olarak değerlendirdi.

28.02.2025 02:55
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ABD hükümetinden yapılan açıklamada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı kendisini feshetme ve silah bırakma çağrısının "Önemli bir gelişme" olduğu belirtildi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı kendisini feshetme ve silah bırakma çağrısına bir tepki de ABD hükümetinden geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, yaptığı açıklamada gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu önemli bir gelişme ve bunun ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda Türk müttefiklerimizin endişelerini gidermeye yardımcı olacağını umuyoruz" dedi. Hughes, "Bunun, bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD'den Öcalan'ın Çağrısına Destek - Son Dakika

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