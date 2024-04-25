Pentagon, Gazze Şeridi'ne yardım sevkiyatı için iskele inşasına başladı - Son Dakika
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Yerel

Pentagon, Gazze Şeridi'ne yardım sevkiyatı için iskele inşasına başladı

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD askeri gemilerinin Gazze Şeridi'nin kıyısına yapılacak olan iskelenin inşasına başladığını açıkladı. İnsani yardım sevkiyatlarının hızlandırılması amacıyla yapılan bu iskele ve geçit, ABD'nin yardım faaliyetlerine destek sağlayacak.

25.04.2024 22:34
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Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Gazze Şeridi'nin kıyısına insanı yardım sevkiyatını hızlandırmak için yapılacak olan iskelenin inşasına başlandığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, yaptığı açıklamada, insani yardım sevkiyatları için Gazze Şeridi'nin kıyısına yapılacak olan iskelenin inşasına başlandığını belirterek, "ABD askeri gemilerinin denizdeki geçici iskele ve geçidin ilk aşamalarını inşa etmeye başladığını doğrulayabilirim" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pentagon, Gazze Şeridi'ne yardım sevkiyatı için iskele inşasına başladı - Son Dakika

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