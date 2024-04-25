Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Gazze Şeridi'nin kıyısına insanı yardım sevkiyatını hızlandırmak için yapılacak olan iskelenin inşasına başlandığını açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, yaptığı açıklamada, insani yardım sevkiyatları için Gazze Şeridi'nin kıyısına yapılacak olan iskelenin inşasına başlandığını belirterek, "ABD askeri gemilerinin denizdeki geçici iskele ve geçidin ilk aşamalarını inşa etmeye başladığını doğrulayabilirim" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika › Yerel › Pentagon, Gazze Şeridi'ne yardım sevkiyatı için iskele inşasına başladı - Son Dakika
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