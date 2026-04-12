ABD Heyeti İran Müzakerelerini Tamamladı - Son Dakika
ABD Heyeti İran Müzakerelerini Tamamladı

12.04.2026 06:57
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la yapılan müzakerelerde sonuç alamayarak Pakistan'dan ayrıldı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance liderliğindeki ABD heyeti, İran'la yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine Pakistan'dan ayrıldı.

ABD ile İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürüttüğü müzakereler resmen sona erdi. ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner, yerel saatle 07: 08 sıralarında "Air Force 2" uçağına binerek Pakistan'dan ayrıldı.

Vance, İran'la anlaşmaya varamadıklarını açıklamıştı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada

İran'la Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen 21 saatlik müzakerelerden sonuç alınamadığını belirterek, "İran'la bir anlaşmaya varamadık. Sonuç olarak, bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Vance, "Buradan çok basit bir teklifle, yani nihai ve en iyi teklifimiz olan bir uzlaşma önerisiyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmediğini göreceğiz" demişti. - İSLAMABAD

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD Heyeti İran Müzakerelerini Tamamladı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD Heyeti İran Müzakerelerini Tamamladı - Son Dakika
