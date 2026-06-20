ABD-İran Müzakereleri İçin İlk Adım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran Müzakereleri İçin İlk Adım

20.06.2026 05:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Steve Witkoff, İran ile müzakereler için İsviçre'ye yola çıktı; görüşme iptal oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran ile yapılması beklenen ilk tur müzakereler için İsviçre'ye doğru yola çıktığı bildirildi.

ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki müzakerelerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD merkezli haber sitesi Axios'un hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran ile yapılması beklenen ilk tur müzakereler için İsviçre'ye doğru yola çıktığı bildirildi. Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ise halihazırda İsviçre'de olduğu aktarıldı.

İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran görüşmesi iptal edilmişti

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran arasında dün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılması beklenen görüşmenin iptal edildiğini duyurmuştu. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise İsviçre'deki görüşmede ABD heyetine başkanlık edecek olan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in İsviçre seyahatinin iptal edildiği bildirilerek, "Başkan Yardımcısı'nın basın toplantısında da belirttiği gibi, yaklaşan teknik görüşmelere ilişkin planlar henüz kesinleşmedi ve ABD heyeti ilk fırsatta yola çıkmaya hazır. Ancak bu müzakerelerin lojistik düzenlemeleri hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmamıştır. Şu an itibarıyla Başkan Yardımcısı bu gece yola çıkmayacak. Sonraki adımlarla ilgili somut bir gelişme olur olmaz sizleri bilgilendireceğiz. Teknik görüşmelerin bir an önce başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. İran tarafından görüşmenin iptaline dair resmi bir açıklama yapılmazken İran basını, İranlı müzakerecilerin öncelikle ABD'nin anlaşmayı uygulamaya koyduğuna dair işaretler görmek istediğini ve İran heyetinin İsviçre'ye gidip gitmeyeceğinin netleşmediğini aktarmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsviçre, Dünya, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD-İran Müzakereleri İçin İlk Adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
İstanbul’daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı İstanbul'daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı
Özgür Özel’den istifa etmek isteyen partiliye: Baba ocağını bırakmayın, partiyi geri alacağız Özgür Özel'den istifa etmek isteyen partiliye: Baba ocağını bırakmayın, partiyi geri alacağız
Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor
Sakarya’daki çocuk müstehcenliği davasında karar Sakarya'daki çocuk müstehcenliği davasında karar
Şanlıurfa’da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2’si ağır 13 yaralı Şanlıurfa'da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2'si ağır 13 yaralı

05:58
Dünya bu anları konuşuyor Amerika’ya damga vuran ’’Türk yürüyüşü’’
Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''
05:33
Fişi ilk yarıdan çektiler Brezilya, Haiti’ye şans tanımadı
Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı
05:14
Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco’da yer yerinden oynadı
Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı
04:47
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı
22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 06:02:45. #7.12#
SON DAKİKA: ABD-İran Müzakereleri İçin İlk Adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.