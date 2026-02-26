ABD, Küba'ya Venezuela Petrolü İhracatına İzin Verdi - Son Dakika
ABD, Küba'ya Venezuela Petrolü İhracatına İzin Verdi

26.02.2026 03:18
ABD, Venezuela petrolünün Küba'ya ticari ve insani amaçlı olarak yeniden satışına izin verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela petrolünün Küba'ya yeniden satışına "ticari" ve "insani" amaçlı ihracat şartıyla izin verileceğini duyurarak, "Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Venezuela menşeli petrolün Küba'da kullanılmak üzere yeniden satışı için yetkilendirme talep eden belirli lisans başvurularına yönelik kolaylaştırıcı bir lisanslama politikası uygulayacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD'den Venezuela'daki yönetim değişikliği sonrasında Küba'da baş gösteren enerji krizini hafifletebilecek bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela petrolünün Küba'ya yeniden satışına şartlı olarak izin verileceği bildirildi. Kararın, ABD'nin Küba halkına yönelik desteği doğrultusunda alındığı belirtilerek, "Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Venezuela menşeli petrolün Küba'da kullanılmak üzere yeniden satışı için yetkilendirme talep eden belirli lisans başvurularına yönelik kolaylaştırıcı bir lisanslama politikası uygulayacaktır" denildi.

Ticari ve insani amaç vurgusu

Söz konusu lisanslama politikasının yalnızca Küba halkını ve Küba'daki özel sektörü destekleyen "ticari" ve "insani" amaçlı ihracatı kapsayacağı vurgulanarak, "ABD yasaları ile uyumlu olarak, Küba ordusu, istihbarat servisleri veya diğer devlet kurumlarıyla ilişkili herhangi bir kişi veya kuruluş ya da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Küba'ya yönelik kısıtlama listesinde yer alan kuruluşlarla yapılacak işlemler bu olumlu lisanslama politikası kapsamına girmeyecektir" ifadelerine yer verildi. Yeni düzenlemeye rağmen, Küba'nın petrol alımlarını finanse edip edemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Küba'da enerji krizi baş göstermişti

ABD'nin Venezuela'nın petrol ihracatını geçtiğimiz ay fiilen kontrol altına almasının ardından, Venezuela'dan Küba'ya petrol sevkiyatları durdurulmuştu. Bu durum, başlıca ham petrol ve yakıt tedariğini 25 yılı aşkın süredir Venezuela'dan yapan komünist Küba'da elektrik üretimi, ulaşım ve havacılık başta olmak üzere birçok alanda enerji krizine yol açmıştı. Küba'da yaşanan gelişmeler, insani kriz endişelerini de artırmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Venezuela, Ekonomi, Enerji, Yerel, Küba, Son Dakika

