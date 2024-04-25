ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi Japonya'ya doğru yola çıkıyor - Son Dakika
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ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi Japonya'ya doğru yola çıkıyor

ABD ordusu, nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS George Washington'un bu hafta ülkeden ayrılarak Japonya'ya doğru yola çıkacağını açıkladı. Çin ve Rusya'nın Hint-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artırması karşısında müttefiki Japonya ile askeri işbirliğini güçlendiren ABD'den kritik bir hamle geldi. USS George Washington, yıl sonuna doğru Japonya'ya vararak USS Ronald Reagan'ın yerini alacak.

25.04.2024 09:47
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ABD ordusu, nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS George Washington'un bu hafta ülkeden ayrılarak Japonya'ya doğru yola çıkacağını açıkladı.

Çin ve Rusya'nın Hint-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artırması karşısında müttefiki Japonya ile askeri işbirliğini güçlendiren ABD'den kritik bir hamle geldi. ABD ordusundan yapılan açıklamada, nükleer enerjiyle çalışan Nimitz sınıfı uçak gemisi USS George Washington'un Perşembe günü Virginia'daki Norfolk Donanma İstasyonu'ndan ayrılarak Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Üssü'ne doğru yola çıkacağı bildirildi. Brezilya, Şili ve Peru'da liman ziyaretleri yapacağı belirtilen USS George Washington'un, yıl sonuna doğru Japonya'ya vararak ABD donanmasına ait bir diğer Nimitz sınıfı uçak gemisi olan USS Ronald Reagan'ın yerini alacağı ifade edildi.

İkinci kez Japonya'ya konuşlandırılıyor

Daha önce 2008-2015 yılları arasında Japonya'da bulunan USS George Washington, ülkede kalıcı olarak konuşlandırılan ilk nükleer enerjili uçak gemisi olmuştu. Japonya'dan 2015 yılında ayrılan USS George Washington görevini USS Ronald Reagan'a devretmişti. ABD'nin donanma gemilerinin denizaşırı görevlerini 10 yılla sınırlandıran yasaları nedeniyle bu kez USS Ronald Reagan'ın Japonya'dan ayrılacağı belirtiliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi Japonya'ya doğru yola çıkıyor - Son Dakika

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