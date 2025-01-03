Abdurrahman Tutdere, Musalla Mahallesindeki Kanalizasyon Sorununu Bir Günde Çözdü - Son Dakika
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Abdurrahman Tutdere, Musalla Mahallesindeki Kanalizasyon Sorununu Bir Günde Çözdü

Abdurrahman Tutdere, Musalla Mahallesindeki Kanalizasyon Sorununu Bir Günde Çözdü

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İlyas Deresi Küme Evleri'nde yıllardır süregelen kanalizasyon sorununu, belediye ekiplerini harekete geçirerek bir günde çözdü. Başkan Tutdere, sorunları dinlemek için gittiği mahallede, vatandaşların taleplerine hızla yanıt verdi.

03.01.2025 14:44  Güncelleme: 14:46
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleriyle merkez Musalla Mahallesi İlyas Deresi Küme Evleri'nde yaşayan vatandaşların yıllardır süregelen kanalizasyon sorunu bir günde çözüldü.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yılbaşı gecesi ziyaret ettiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti esnasında merkez Musalla Mahallesi İlyas Deresi Küme Evleri'nde yaşayan vatandaşlar, depremde zarar gören kanalizasyon hattı nedeniyle uzun süredir kötü koku ve altyapı sorunlarını dile getirdiler ve Başkan Tutdere'yi çaya davet etti. Başkan Tutdere, mahalle sakinlerine verdiği sözü tutarak, 1 Ocak günü yeni yılın ilk çayını kendileriyle içti ve sorunlarını dinledi.

6 Şubat depremleri sırasında hasar gören altyapı nedeniyle büyük zorluk yaşayan mahalle sakinleri, Başkan Tutdere'ye yaşadıkları sorunları aktardı. Vatandaşların talebine duyarsız kalmayan Başkan Tutdere, belediye ekiplerini hemen harekete geçirerek bölgedeki kanalizasyon hattının yenilenmesini sağladı. Çalışmalar, Başkan Tutdere'nin bizzat takibiyle bir günde tamamlandı.

Ekipler, kanalizasyon şebekesinde meydana gelen çökme nedeniyle işlevsiz hale gelen hattı yenileyerek mahalledeki kötü koku problemini çözdü.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşların her türlü sorununda yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Belediye olarak vatandaşlarımızın sorunlarına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Musalla Mahallesi'nde yaşanan altyapı sorununu hızla çözüme kavuşturduk ve bu sayede halkımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefledik. Bu sürece emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Abdurrahman Tutdere, Musalla Mahallesindeki Kanalizasyon Sorununu Bir Günde Çözdü - Son Dakika

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