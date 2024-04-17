Hatay'ın Defne ilçesinde aç kalan yaban domuzları çöpleri karıştırıp şehir turu attı - Son Dakika
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Yerel

Hatay'ın Defne ilçesinde aç kalan yaban domuzları çöpleri karıştırıp şehir turu attı

Hatay\'ın Defne ilçesinde aç kalan yaban domuzları çöpleri karıştırıp şehir turu attı

Hatay'ın Defne ilçesinde aç kalan yaban domuzları, çöp konteynerinde yiyecek arayarak şehir turu attı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, domuzların çöpleri karıştırdığı ve evlere yakın noktalarda dolaştığı görülüyor. Domuzların depremden sonra daha sık görüldüğü belirtiliyor.

17.04.2024 09:46
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Hatay'ın Defne ilçesinde aç kalan yaban domuzlarının çöpleri karıştırdıkları ve şehir turu attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Defne'nin Dursunlu Mahallesi'nde aç kalan yaban domuzları, kente inerek çöp konteynerinde yiyecek aradı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; 4 domuzun çöp konteynerinde köpek gibi çöpleri karıştırdığı, ardından konteynerden uzaklaşıp, bir süre daha evlere yakın noktada gezindikleri görülüyor.

"Depremden önce de vardılar ama depremden sonra daha çok gelmeye başladılar"

Eşinin çöp dökmeye giderken domuzları görüp korktuğunu belirten Emrah Vural, "Akşam saat 22.30'da eşim çöpü atmaya giderken domuzları gördü. Eşim çöp konteynerinde yaban domuzlarını gördüğünde domuzlar yukarıya doğru kaçıp gittiler. Geceleri korkudan dışarı çıkamıyoruz. Akşam 4 yaban domuzu gördük. Arabanın içindeyken eğlenceli ve keyifli olurken eşim gece çöp atmaya giderken korktu. Her akşam hemen hemen bu evlerin çevresinde görürsünüz. Yaban domuzu dışında tilki ve akrep çıkıyor. Depremden önce de vardı ama depremden sonra daha çok gelmeye başladılar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'ın Defne ilçesinde aç kalan yaban domuzları çöpleri karıştırıp şehir turu attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'ın Defne ilçesinde aç kalan yaban domuzları çöpleri karıştırıp şehir turu attı - Son Dakika
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