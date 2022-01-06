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Acemler'e nefes aldıracak montaj başlıyor - Son Dakika

Acemler'e nefes aldıracak montaj başlıyor

06.01.2022 09:29
Acemler'e nefes aldıracak montaj başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler Kavşağı'na nefes aldıracak projelerinden biri olan ve Hüdavendigar Mahallesi yönüne bağlantının daha önce yapıldığı köprünün ikinci ayağında montaj çalışmaları başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler Kavşağı'na nefes aldıracak projelerinden biri olan ve Hüdavendigar Mahallesi yönüne bağlantının daha önce yapıldığı köprünün ikinci ayağında montaj çalışmaları başlıyor. Çalışma tamamlandığında Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler bölgesinden gelen araçların 'stadyumun yanından' Ankara yoluna bağlantısı sağlanacak. Projenin bir sonraki etabında da Mudanya ve İzmir istikametine bağlantı yapılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yüzde 10-12 oranında daha fazla araç yoğunluğuna sahip Acemler'deki ulaşımı rahatlatma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce Acemler Kavşağı bağlantı kollarında şerit genişletmesi yapan, Hayran Cadde ile Oulu Cadde'yi birbirine bağlayan tüp geçidi hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki trafiği doğrudan etkileyen Mudanya Kavşağı'ndaki çalışmalara da hız verdi.

Mudanya Kavşağı'nda projelendirilen ve her iki yönden gelen araçların da Acemler'e gelmeden Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametine gitmelerine imkan tanıyacak köprü-bağlantı yolu çalışmalarını yaklaşık 1 yıl önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de köprünün ikinci ayağında montaj işlemlerine başlıyor. Avrupa'dan gelen ve Ankara'daki fabrikada işlenen özel çelik kirişlerin montajı 6-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Raylı sistem enerji hatlarının üzerinde yer alan bağlantı köprüsünün montajı için 600 tonluk kule vinç getirildi. Toplam 580 ton çeliğin kullanıldığı köprünün montaj çalışmaları saat 22: 30'dan sonra yapılacak. Çelik kirişlerin montajının ardından, beton dökümü gerçekleştirilecek. Montaj çalışması tamamlandığında Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçlar, 'stadyumun yanından' şehir merkezi yönüne bağlanmış olacak. Projenin ikinci etabındaki bağlantı viyadüğü ile de yine bu bölgeden gelen araçların Mudanya ve İzmir istikametine doğrudan bağlantısı sağlanmış olacak. - BURSA

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Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Tragger, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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