Açık kapı izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Açık kapı izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

02.07.2022 13:48
Açık kapı izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Iğdır'da 'Açık kapı izleme ve değerlendirme toplantısı' yapıldı.

Iğdır'da 'Açık kapı izleme ve değerlendirme toplantısı' yapıldı.

Iğdır'da İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan ve vatandaşlara en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan 'Açık Kapı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Vali Vekili Fatih Özcan başkanlığında kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaş taleplerinin hızlı ve etkin bir şekilde çözümünde, kurumlar arasındaki koordinasyona ilişkin hususlar görüşüldü. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Açık kapı izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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