Açıklama Yaparken Fenalaşan Vatandaş Paniğe Neden Oldu

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Fenalaşan şahıs basın açıklaması sırasında böyle bayındı

MALATYA - Malatya'da, rezerv alanlar ile ilgili açıklama yaparken fenalaşarak yere yığılan vatandaş paniğe neden oldu.

Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahalle sakinlerinden bir grup rezerv alanlar ile ilgili basın açıklamasında bulunmak üzere Büyükşehir Belediyesi ön tarafından bir araya geldi. Grup adına konuşma yaptıktan sonra sözü bir başka mahalle sakinine bırakan vatandaş bu sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Kısa süreli gerginlik yaşanılan olayda, arkadaşlarının yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan şahıs daha sonra mahalle sakinleri ile birlikte bölgeden ayrıldı.