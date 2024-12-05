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Acil Sağlıkta Talepler Artıyor

Acil Sağlıkta Talepler Artıyor

Diyarbakır'da sağlıkçılar, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda taleplerini dile getirdi.

05.12.2024 17:35
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Diyarbakır'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında sağlıkçılar taleplerini dile getirdi.

HEP-SEN Diyarbakır Temsilcisi Faysal Yiğit, Acil Sağlık Hizmetlerinin ülke genelinde her ilin en uç noktalarına kadar yayılmış, 24 saat kesintisiz olarak hizmet veren sağlık ordusunun olmazsa olmaz bir sistemi olduğunu söyledi. Sağlık zincirinin güçlü bir halkası olan ve sağlık hizmetinin öncü kuvvetleri olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanı meslektaşların haftasını kutladığını belirten Yiğit, "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası münasebetiyle taleplerimiz; 112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının fiziki çalışma koşulları kötü olan istasyonlar derhal iyileştirilmelidir. 112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının deprem riski sayılan illerde bina altında istasyon olmaması ve bazı illerde aynı yerde birlikte çalışılacak ikili istasyon olmaması gerekir. 112'nin "çok riskli birim" ilan edilmesi ve teşvik ek ödemelerinin buna göre düzenlenmesi. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için etkin yasaların çıkarılması ve adli vakalarda kolluk kuvvetleriyle koordinasyonun geliştirilmesi. Vaka elemeleri yapılarak 112 acil sağlığın yükünün azaltılması. Türkiye'nin Genel anlamında araçların hurdaya döndüğü yeni ambulansların verilmesi, personel yetersizliği ve çalışanların tükenmiş durumda olması ambulansların sürekli arıza yaptığı ve tamir işlemlerinin uzun sürdüğü bu konularda gerekli iyileştirilmesi yapılması, ambulans filosunun acilen artırılması ve hemen alım yapılması. Klima arızalarının tamiri için gerekli kaynakların sağlanması, kış lastiklerinin zamanında ihalesinin yapılması, acil olarak personel alımı yapılması. Disiplin soruşturmaları ile çalışanlara yönelik baskıların son bulması. 112'nin "çok riskli birim" ilan edilmesi ve teşvik ek ödemelerinin buna göre düzenlenmesi gerekir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Sağlık, Aralık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Acil Sağlıkta Talepler Artıyor - Son Dakika

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