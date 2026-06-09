Acildeki Sağlık Memurundan Bambu Sanatı

Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde görevli 27 yıllık sağlık memur, mesai saatleri dışında sürdürdüğü bambu hobisini adeta bir sanat eserine dönüştürüyor.

Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ve 3 çocuk babası olan Adil İleli'nin bambuya olan ilgisi, 2000 yılında Trabzon'un Akçabat ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde bir yaylada gördüğü bambu ağacıyla başladı. Gördüğü bitkiden etkilenen İleli, daha sonra bambu yetiştirmeye karar verdi. İlk olarak Trabzon'daki bahçesinde bambu yetiştiren İleli, yıllar içerisinde bu ilgisini farklı bir boyuta taşıdı.

Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde yoğun ve stresli bir çalışma temposuna sahip olan İleli, iş çıkışlarında evinin alt kısmını atölyeye dönüştürerek bambudan çeşitli ürünler üretmeye başladı. Tamamen hobi amaçlı çalışmalar yaptığını belirten adam, bahçe koltuk takımları, masa ve sandalye grupları, kitaplıklar, çiçeklikler, dekoratif süs eşyaları ve farklı tasarım ürünler hazırlıyor. Bambu ile çalışmanın kendisine huzur verdiğini ifade eden İleli, sağlık sektöründeki yoğun mesainin ardından atölyesinde vakit geçirmenin stresini azalttığını söyledi. Ürettiği ürünlerin büyük ilgi gördüğünü belirten İleli, bambunun hem dayanıklı hem de estetik bir malzeme olduğunu dile getirdi. Yıllar içerisinde bambu çalışmalarını geliştiren İleli, yalnızca kendi yaşam alanını değil, komşu binanın bahçesini de bambudan yaptığı çeşitli ürünlerle donattı. Bahçede yer alan oturma grupları, dekoratif ürünler ve çiçeklikler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Sağlık hizmetlerinde insanlara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Adil İleli, boş zamanlarında da bambu sanatıyla uğraşarak üretmeye devam ettiğini, bu hobinin kendisine hem moral hem de motivasyon sağladığını kaydetti. - SAMSUN