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Acılı ağabey, başkanın omuzunda ağladı - Son Dakika

Acılı ağabey, başkanın omuzunda ağladı

08.02.2022 11:32
Acılı ağabey, başkanın omuzunda ağladı

Sinop'taki 2 kişinin öldüğü 6 kişininde yaralandığı silahlı kavgada hayatını Cemal Elkovan'ın ağabeyi, Boyabat Belediye Başkanının taziye ziyaretinde başkanın omzunda ağladı.

Sinop'taki 2 kişinin öldüğü 6 kişininde yaralandığı silahlı kavgada hayatını Cemal Elkovan'ın ağabeyi, Boyabat Belediye Başkanının taziye ziyaretinde başkanın omzunda ağladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde aralarında husumeti bulunan 2 grubun barışmak için bir araya gelmiş, burada çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, hayatını kaybeden Elkovan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette hayatını kaybeden Cemal Elkovan'ın ağabeyi, Başkan Çakıcı'nın omuzuna yaslanarak ağladı.

Başkan Çakıcı, yaptığı paylaşımla "Bayamca köyümüzün yiğit evladı Cemal Elkovan'ın ailesinin zor gününde yanında olduk. Mekanı cennet olsun, kederini yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Acılı ağabey, başkanın omuzunda ağladı

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Boyabat, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Acılı ağabey, başkanın omuzunda ağladı - Son Dakika


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