Acılı Turşu Suyu Boğaz Ağrısına İyi Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Acılı Turşu Suyu Boğaz Ağrısına İyi Geliyor

Acılı Turşu Suyu Boğaz Ağrısına İyi Geliyor

Kayseri'deki turşucu, acılı turşu suyunun boğaz ağrısını kısa sürede geçirdiğini belirtti.

02.02.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de turşuculuk yapan Şerafettin Kaya, acılı turşu suyunun soğuk algınlığı sebebiyle oluşan boğaz ağrısına iyi geldiğini söyleyerek, "Acılı turşu suyu boğazdaki yanmayı hastalık ilerlemeden bitiriyor" dedi.

Havaların soğumasıyla artan soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri hastaneleri doldurdu. Doğal yollarla boğaz ağrısından kurtulmak isteyen vatandaşlar, turşucuların yolunu tuttu. İçindeki acı aromasıyla boğazda yanma yapan turşu suyunun kısa sürede boğaz ağrısını bitirdiğini dile getiren turşucu Şerafettin Kaya, acılı turşu suyunun hastalık ilerlemeden şifa verdiğini dile getirdi.

Vatandaşların turşu suyuna ilgi gösterdiğini aktaran Kaya, "Daha önceden duyurduğumuz turşu suyu ve kozalak suyuna vatandaşlarımız yeniden ilgi göstermeye başladı. Bizde buna karşılık verebilmek için elimizden geldiği kadar doğal olarak üretimlerimizi çoğaltarak, cevap vermek için çalışma başlattık. Cevap veremediğimiz müşterilerimiz de oldu pandemi döneminden onlardan da özür dileriz. Müşterilerimize elimizden geldiği kadar doğal ürünler sunmak istiyoruz. Acılı turşu suyu boğazdaki yanmayı bitirdiği için hastalığın daha fazla ilerlemesini engelliyor. Müşterilerimizde bundan fayda gördüğü için güzel sonuçlar elde ediyoruz. Tabi ki daha da çabuk iyileşiyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Şerafettin Kaya, Soğuk Algınlığı, Yerel Haberler, Ekonomi, kayseri, Sağlık, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Acılı Turşu Suyu Boğaz Ağrısına İyi Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: Yargıtay’ın kararını basından öğrendik Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik
14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
12:48 Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 15:20:55. #1.13#
SON DAKİKA: Acılı Turşu Suyu Boğaz Ağrısına İyi Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.