Ada Kıyafet Evi, beş ayda 895 çocuğu giydirdi

Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz yeni giysiler sağlamak amacıyla hizmete giren Ada Kıyafet Evi, 61 hayırseverin verdiği destekle 5 ayda 895 çocuğu giydirdi.

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 3-12 yaş arasındaki çocuklarına ücretsiz yeni kıyafetler sağlamak amacıyla 25 Kasım 2025 yılında 'Ada Kıyafet Evi'ni açtı. Başkan Ömer Günel'in sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen projelerinden biri olan Ada Kıyafet Evi, kısa sürede kentte dayanışma kültürünü geliştiren en önemli hizmetlerden biri oldu. Bu kapsamda Ada Kıyafet Evi, açıldığı günden bu yana geçen 5 aylık sürede 61 bağışçının sunduğu katkıyla 895 çocuğu giydirdi.

Ada Kıyafet Evi'nde çocuklar, tıpkı bir mağazada olduğu gibi kendi beğendikleri 3 parça kıyafeti seçebiliyor. Ada Kıyafet Evi'nin sunduğu hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, başvurularını AdaMobil veya kusadasi.bel.tr üzerinden yapabiliyor. Ada Kıyafet Evi'nde yer alan hiç kullanılmamış giysiler, mevsim şartlarına göre de belirli aralıklarla yenileniyor. - AYDIN