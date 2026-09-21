Adalar'da başkan vekilliği seçimi CHP'li üyeler katılmayınca 23 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalar'da başkan vekilliği seçimi CHP'li üyeler katılmayınca 23 Eylül'e ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalar Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılması planlanan başkan vekilliği seçimi, CHP'li üyelerin oturuma katılmaması ve çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendi. Seçim, 23 Eylül Çarşamba saat 10.00'da meclis salonunda yeniden toplanılarak yapılacak.

Adalar Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılması planlanan Belediye Başkan Vekilliği seçimi, CHP'li meclis üyelerinin oturuma katılmaması ve çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesiyle başlayan süreç, Belediye Meclisinde krize neden oldu.

Yürütülen adli soruşturmalar ve istifalar, Adalar Belediye Meclisinin aritmetik yapısını doğrudan değiştirdi. Başkan Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak ve meclis üyesi Mehmet Nuri Kaya'nın tutukluluk halleri devam ederken, cezaevinden tahliye edilen meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ile Nesimi Aday ise haklarındaki adli kontrol, kısıtlılık ve açığa alınma kararlarının devam etmesi nedeniyle meclis faaliyetlerinde yer alamayacak.

Süreç içinde CHP'li meclis üyesi Aytül Ekşiyan'ın partisinden istifa ederek görevine bağımsız üye olarak devam etmesi ve daha önce istifa eden Döndü Ayvaz'ın yerine yedek listeden Mehmet Turgut Erdoğan'ın CHP sıralarına katılmasıyla oy kullanabilecek aktif üye sayısı 7 olarak belirlendi. Seçim oturumuna 4 CHP, 1 Bağımsız ve 2 AK Partili olmak üzere toplam 7 üyenin katılması bekleniyordu.

Seçim 23 Eylül Çarşamba günü yapılacak

Toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle ertelenen Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da meclis salonunda yeniden toplanılarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiYerel HaberlerPolitikaGüncelAdalarEylülYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
13:13
Salah’ın oturduğu taşa o da gitti Nevzat Aydın’dan kuymaklı paylaşım
Salah'ın oturduğu taşa o da gitti! Nevzat Aydın'dan kuymaklı paylaşım
13:02
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 13:17:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Adalar'da başkan vekilliği seçimi CHP'li üyeler katılmayınca 23 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement