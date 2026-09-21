Adalar'da başkan vekilliği seçimi CHP'li üyeler katılmayınca 23 Eylül'e ertelendi

Adalar Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılması planlanan Belediye Başkan Vekilliği seçimi, CHP'li meclis üyelerinin oturuma katılmaması ve çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesiyle başlayan süreç, Belediye Meclisinde krize neden oldu.

Yürütülen adli soruşturmalar ve istifalar, Adalar Belediye Meclisinin aritmetik yapısını doğrudan değiştirdi. Başkan Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak ve meclis üyesi Mehmet Nuri Kaya'nın tutukluluk halleri devam ederken, cezaevinden tahliye edilen meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ile Nesimi Aday ise haklarındaki adli kontrol, kısıtlılık ve açığa alınma kararlarının devam etmesi nedeniyle meclis faaliyetlerinde yer alamayacak.

Süreç içinde CHP'li meclis üyesi Aytül Ekşiyan'ın partisinden istifa ederek görevine bağımsız üye olarak devam etmesi ve daha önce istifa eden Döndü Ayvaz'ın yerine yedek listeden Mehmet Turgut Erdoğan'ın CHP sıralarına katılmasıyla oy kullanabilecek aktif üye sayısı 7 olarak belirlendi. Seçim oturumuna 4 CHP, 1 Bağımsız ve 2 AK Partili olmak üzere toplam 7 üyenin katılması bekleniyordu.

Seçim 23 Eylül Çarşamba günü yapılacak

Toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle ertelenen Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da meclis salonunda yeniden toplanılarak gerçekleştirilecek.