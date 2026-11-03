Adalet Bakanı Gürlek, 433 şüpheli bulunan soruşturmada 112 tutuklu olduğunu açıkladı

Adalet Bakanı Gürlek: "Soruşturmanın geldiği noktada, 433 şüpheli şahıs bulunmaktadır. 112 kişi tutuklu olup 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 38 şahıs firaridir ve haklarında yakalama kararı çıkartılmıştır. 359 gerçek kişi 111 tüzel kişi hakkında mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke tedbir işlemi uygulanmıştır"