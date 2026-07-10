Adalet Bakanı Gürlek Bakırköy\'ü Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve başsavcı vekilleriyle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Adalet Sarayı'na ziyarette bulundu. Bakan Gürlek'i adliye girişinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ile başsavcı vekilleri karşıladı. Karşılamanın ardından Gürlek ve Duman, makam odasına geçerek basına kapalı görüşme gerçekleştiriyor.

Ziyaretinle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. - İSTANBUL