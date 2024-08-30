Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Yerel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma iddialarını yalanladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamaların gerçek dışı olduğunu ve dezenformasyon amaçlı olduğunu açıkladı. Tunç, söz konusu şahıslardan birinin sabıkası olmadığını ve diğerinin ise bilirkişilik başvurusu dahi bulunmadığını belirtti. Gerçeğe aykırı paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.

30.08.2024 23:47
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamaların gerçek dışı olup, dezenformasyon amaçlı olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamalar gerçek dışı olup, dezenformasyon amaçlıdır. Bahse konu şahıslardan Z.B.'nin sabıkası olmayıp, vatandaşlık kazandıktan sonra 2024 yılında Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer almıştır. Kaldı ki bu kişi Adalet Bakanlığının personeli de değildir. Diğer şahıs B.H. hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapanlar hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma iddialarını yalanladı - Son Dakika

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