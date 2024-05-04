Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Gazze çağrısı yaptı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Gazze çağrısı yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan'a Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma açılması ve tedbir kararları alınması çağrısında bulundu. Tunç, suçluların tutuklanmasının sağlanması gerektiğini belirtti ve çocukların öldürülmemesi için acil harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

04.05.2024 14:33
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan'a, "Acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır" çağrısında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan'a Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin çağrıda bulundu. Bakan Tunç, "Khan'ın Filistin'de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak davayı açmaması Gazze'deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olmaktadır. Davanın gecikmesi İsrailli saldırganları cesaretlendirmekte, Uluslararası Hukuka olan güveni ortadan kaldırmakta, UCM'yi etkisizleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

"Lütfen çocuklar öldürülmesin, suçlular adalet önünde hesap versin"

"15 bini çocuk 37 bin sivilin öldürüldüğü 77 bin masum insanın yaralandığı" ifadesini kullanan Tunç, paylaşımında şunları aktardı:

"Milyonlarca insanın açlık ve susuzluğa maruz bırakıldığı, hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı saldırılarda harekete geçilmeyecekse ne zaman geçilecektir. Tüm suç delilleri ortada iken davayı açmamakta direnmek, katliama sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmak anlamına gelecektir. Artık tahammül kalmamıştır, insanlık vicdanı dünyanın her yerinde, üniversitelere, sokaklara, meydanlara taşmaktadır. Çocukların katlini önlemek UCM'nin elindedir, soykırım suçunu önlemek UCM'nin varlık sebebidir, UCM bunun için kurulmuştur, bu yetkisi vardır. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır. Bir gün bile gecikmek, yüzlerce çocuğun hayattan koparılması demektir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan, beklemeniz için hiçbir neden yok, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak değil; insan haklarını ve adaleti savunan biri olarak geçmek istiyorsanız bir dakika bile beklememeniz gerekir. Lütfen çocuklar öldürülmesin. Suçlular adalet önünde hesap versin." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Gazze çağrısı yaptı - Son Dakika

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