Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: UYAP, dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: UYAP, dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini ve Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP)'ın dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldiğini belirtti. UYAP'ın etkinliği her geçen gün yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek artıyor. UYAP ile yargı süreçlerinin kısalması ve adalete erişimin kolaylaşması sağlanıyor. Ayrıca UYAP Mevzuat mobil uygulamasıyla mevzuat ve yüksek yargı kararlarına erişim kolaylaşıyor.

23.06.2024 13:10
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Güven veren ve erişilebilir adalet' çerçevesinde yargıda dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu kapsamda Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi. UYAP'ın etkinliği, her geçen gün bakanlık mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek artıyor" dedi.

Bakan Tunç, 2000 yılında hayata geçirilen UYAP'ın bugün 2,1 milyon abonesinin bulunduğunu, 54 kurumla 175 entegrasyonu olduğunu vurgulayarak, e-Devlet'te de 28 alanda hizmet verildiğini kaydetti.

Portallar ve mobil uygulamalar aktif kullanılıyor

UYAP ile özellikle yargıda yapay zekanın uygulanması noktasında çalışmalar sürdürdüklerini belirten Adalet Bakanı Tunç, UYAP'ta 'Vatandaş', 'Avukat', 'Arabulucu', 'Uzlaştırmacı', 'Bilirkişi', 'Kurum' ve 'e-Satış' portallarında hizmet verildiğini kaydetti.

Yapay zeka ile desteklenen, Bakanlık bünyesindeki mühendislerce tamamen yerli yazılımlarla oluşturulan bu uygulamaların, yargı süreçlerinin kısalmasını ve adalete erişimin kolaylaşmasını sağlandığını belirten Bakan Tunç, tüm portalların aktif kullanıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Alternatif çözüm yollarımız olan uzlaştırma ve arabuluculuk portalları da çok aktif kullanılıyor. Kullanıcı sayısı uzlaştırmada 378 bini, arabulculukta 329 bini aşmış durumda. E-Satış portalında ise kullanıcı sayısı 22 milyonu geçti. Türkiye Adalet Akademisinin Uzaktan Eğitim Portalı da yine Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce UYAP ortamına aktarılarak Akademi Portalı hayata geçirildi. 64 mesleki ve kişisel eğitimin yer aldığı portalda 3 milyon 610 bin kullanıcıya eğitim atandı. Hem vatandaşlarımız hem de yargı mensuplarımız, tüm UYAP portallarımızdan yoğun hizmet alıyorlar."

Avukat portalı 180 binin üzerinde kullanılıyor

Avukat Portal Uygulaması, 10 Ekim 2008 tarihinden itibaren 180 bin 619 avukat tarafından kullanıldı.

Avukatların adli işlemlerini kolaylıkla takip edebilmeleri, duruşma ve keşiflere daha kolay katılabilmeleri ve bu suretle zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla geliştirilen ve bugün 71 bin 137 kullanıcısı olan CELSE Mobil Uygulaması ise 2018 yılı 5 Nisan Avukatlar Günü'nde avukatların kullanımına sunuldu.

Vatandaş Portal ve UYAP Vatandaş Mobil Uygulaması

Aynı amaçla kurulan Vatandaş Portal da hizmete başladığı tarihten itibaren 19 milyon 884 bin vatandaş tarafından kullanıldı. Vatandaş Portal bu sene 1 Ocak - 14 Haziran tarihleri arasında ise 7 milyon 717 bin 392 vatandaş tarafından tercih edildi.

Ayrıca E-Adalet Vatandaş Mobil Uygulaması ile vatandaşların taraf olarak kayıtlı oldukları dava dosyalarını takip edebilmeleri sağlandı.

UYAP Mevzuat ile yüksek mahkeme kararlarına erişim kolaylaşıyor

Yine Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilerek hayata geçirilen UYAP Mevzuat mobil uygulamasıyla hakim, savcı, avukat ve diğer yargı çalışanlarının mevzuat ve yüksek yargı kararlarına ulaşabilmesine olanak tanındı. İnternet üzerinden ücretsiz şekilde kullanılabilen ve tüm vatandaşların da erişimine açık olan uygulama, 67 bin 769 kez indirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: UYAP, dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi - Son Dakika

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