Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İspir Kaymakamlığı, İspir Belediye Başkanlığı, Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İspir Pazaryolu Dernekler Birliği arasında imzalanan Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması kapsamında ağaçlandırma faaliyeti iş birliği protokolü imzalandı.

Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz

EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz