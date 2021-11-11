Üye Girişi
Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü - Son Dakika

Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü

11.11.2021 17:52
Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İspir'de şehir mezarlığında ağaçlandırma çalışması yapıldı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İspir'de şehir mezarlığında ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İspir Kaymakamlığı, İspir Belediye Başkanlığı, Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İspir Pazaryolu Dernekler Birliği arasında imzalanan Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması kapsamında ağaçlandırma faaliyeti iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında bugün İspir Şehir Mezarlığı'nda ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi.

Fidan dikim çalışmalarının devam etmesinin planlandığı belirtildi. - ERZURUM

Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü
Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü
Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü
Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında hayatını kaybetti 17:46 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında hayatını kaybetti Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek 17:31 Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. 16:46 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım 16:31 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar 16:14 Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz 15:51 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! 15:22 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz 14:26 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz

Son Dakika Haberleri
17:31 Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek
17:25 Boşandığı eşini öldüren adam, cinayetten sonra hamama gitmiş
17:05 Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli
16:53 Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu?
16:46 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
16:37 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı
16:31 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım
16:23 Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak
16:14 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız
16:02 Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama
Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi! Tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi! Tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor         
17:51
Depozito yönetim sistemi 2022 Ocak ayında başlıyor Depozito yönetim sistemi 2022 Ocak ayında başlıyor         
17:40
Boşandığı eşini öldüren adam, cinayetten sonra hamama gitmiş Boşandığı eşini öldüren adam, cinayetten sonra hamama gitmiş         
17:26
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak         
16:23
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 17:56:08. #1.13#
SON DAKİKA: Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement