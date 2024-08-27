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Adam öldürme suçundan aranan firari şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.A.S. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A.S.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.