Adana Altın Koza Film Festivali yarın başlıyor, 8 milyon 425 bin TL ödül dağıtılacak

(ADANA) – 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yarın başlıyor. Festivalde, 23 ülkeden 154 yönetmenin 210 filmi seyirciyle buluşacak. Yarışmaların yanı sıra özel gösterimler, söyleşiler ve sektör buluşmalarının düzenleneceği festivalde, sinemacılara toplam 8 milyon 425 bin TL ödül verilecek.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 26 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki festivalde 23 ülkeden 154 yönetmenin 210 filmi gösterilecek. Tüm film gösterimleri ve etkinlikler ücretsiz olacak.

Açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri oyuncu Suna Selen, oyuncu-senarist-yönetmen Macit Koper ile yönetmen-senarist-yapımcı Aydın Sayman'a verilecek. Yönetmen Ferzan Özpetek ve oyuncu Vahide Perçin'e, 1 Ekim'de Onur Ödülleri ödüllendirilecek. Festival, 3 Ekim'de Büyük Ödül Töreni ile kapanacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yarışacak: Ali Özel'in "Beklenti", Ali Vatansever'in "Bir Arada Yalnız", Tunç Şahin'in "Canavar", Banu Sıvacı'nın "Günyüzü", Pınar Yorgancıoğlu'nun "Karanlıkta Islık Çalanlar", Miraç Atabey'in "Moda Evlilik", Alphan Eşeli'nin "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri", Nuri Cihan Özdoğan'ın "Ölü Köpekler Isırmaz", Sinan Biçici'nin "Patates Kızartması" ve Muzaffer Mehmet Çağlar'ın "Varlık" adlı filmleri Altın Koza için jüri karşısına çıkacak. Ana jürinin başkanlığını Zuhal Olcay üstlenecek; jüride Şebnem Bozoklu, Salih Bademci, Erdem Tepegöz, Nilgün Öneş, Gökhan Tiryaki ve Ayça Çiftçi yer alacak.

Yarışmalarda toplam 8 milyon 425 bin TL dağıtılacak. En İyi Film ödülü 4 milyon TL, Yılmaz Güney Ödülü 750 bin TL, En İyi Yönetmen ve Jüri Özel Ödülü 500'er bin TL, Adana İzleyici Ödülü 300 bin TL olacak. En İyi Belgesel 500 bin, En İyi Senaryo ise 250 bin TL ile ödüllendirilecek.

Ulusal Belgesel Yarışması'nda "Bay Okan", "Epipe", "Hızır7Gün", "Kağıdın Sesi", "Mor Menekşeli Kadınlar", "Sende Bana Rastladım", "Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli" ve "Stella ile 8 Mart" olmak üzere sekiz film yarışacak. Kısa film yarışmasında 983 filimden seçilen 63 film, dört kategoride yarışırken, bu yıl ilk kez Yapay Zeka Kısa Film Yarışması düzenlenecek.

Dünya Sineması bölümünde 23 ülkeden 26 film gösterilecek. Pawel Pawlikowski, Ryusuke Hamaguchi, Lucrecia Martel, Pedro Almodóvar ve Radu Jude'nin filmleri programda yer alacak. Jocelyne Saab için özel seçki hazırlanırken, Bela Tarr'ın "Karanlık Armoniler"i ve "Drakula İstanbul'da" özel gösterilecek. Kadir İnanır da "Uyanık Kardeşler", "Bodrum Hakimi", "Devlerin Aşkı" ve "Dila Hanım" filmleriyle anılacak. "Perdeden Sofraya" programı ekolojik sorunları sinema üzerinden ele alacak.

Altın Koza kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen Çukurova Altın Koza Akademi, 28 Eylül–2 Ekim tarihleri arasında genç sinemacıları sektör profesyonelleri ve akademisyenlerle buluşturacak. 20'den fazla üniversiteden yaklaşık 200 sinema öğrencisinin katılacağı programda, Ferzan Özpetek'in masterclass'ı ve Tayfun Pirselimoğlu'nun "Hiçbiryerde" filminin 25. yıl özel gösterimi öne çıkıyor. Akademide ayrıca yapay zekanın sinemaya etkisi, telif hakları, sinema ve dijital oyun ilişkisi, edebiyat uyarlamaları, film restorasyonu ve ikinci film sendromu ele alınacak. Güney Kore animasyon sektörü ve yapay zeka politikalarının da değerlendirileceği etkinlikler, sinemaseverlere ücretsiz sunulacak.