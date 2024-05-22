Adana Barosu Başkanı: Avukatların İsmi Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılıklar Artıyor - Son Dakika
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Adana Barosu Başkanı: Avukatların İsmi Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılıklar Artıyor

Adana Barosu Başkanı: Avukatların İsmi Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılıklar Artıyor

Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, son dönemde Türkiye'de avukatların adı kullanılarak yapılan dolandırıcılıkların arttığını belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı. Gökayaz, avukatların müvekkili arayıp dava talep etmeyeceğini ve böyle bir durumla karşılaşanların barolara başvurması gerektiğini söyledi. Ayrıca, bazı avukatların trafik kazalarından sonra vatandaşları arayarak dava talep ettiği bilgisini paylaştı. Adana Barosu Başkanı, bu tür dolandırıcılıkların organize suç örgütü faaliyeti olduğunu ve daha etkili bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

22.05.2024 09:51
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Türkiye'de son dönemlerde avukatların adı kullanılarak yapılan dolandırıcılıklar artınca Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, "Avukatlık onurlu ve kutsal bir meslektir. Hiçbir avukat müvekkili arayıp dava talep etmez. Böyle bir şeyle karşılaşınca barolara müracaat edin" dedi.

Özellikle son dönemde vatandaşların en çok mağdur olduğu telefon dolandırıcılığında avukatların isimleri ve meslekleri suistimal ediliyor. Kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, gerçek avukatın ismi, sicil numarası ve mail adresini kullanarak insanlardan dosya kapatmak için para talep ediyor.

Bazı avukatlar dava talep ediyor

Dolandırıcılık olayları yaşanırken bazı avukatlar ise trafik kazalarından sonra vatandaşları arayıp dava dosyasına müdahil olabileceğini belirtip dava talep ediyor.

Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Gökayaz, "İletişim çağında yaşıyoruz ve dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem bu zamanda iletişim kanalları, telefonlar ve mail. Son dönemlerde maalesef bize de kazaya karışan kişilerin avukatlar tarafından arandığı bilgileri geliyor. Ancak avukatlık mesleği bir güven mesleğidir. Avukatlık mesleği onurlu ve kutsal bir meslektir. Bu fiilin yaptırımı bizim mevzuatımızda suçtur" diye konuştu.

"Avukat, polis, sağlık çalışanı ve adliye personelleri olayda var"

Bazı polis, sağlık çalışanı, adliye personeli ve avukatların hasar danışmanlık firmalarıyla yasa dışı şekilde çalıştığını kaydeden Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, "Bunun dışında hasar danışmanlık şirketlerinin yapmış olduğu faaliyetler var. Kaza sonrası emniyet kaynaklarından edindikleri bilgileri hukuki olmayan şekilde avukatlara iletiyorlar. Bu bir suçtur. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bütün baro başkanlarımızla birlikte İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettik. Bu faaliyetlerin organize suç örgütü faaliyeti kapsamında olması noktasında bir çalışma yapması yapılmasını istedik. Çünkü bu çalışmanın içerisinde polis, sağlık çalışanları, adliye personeli ve avukatlar var. Dolayısıyla bu yasa dışı işin ortadan kaldırılması, sonlandırılması konusunda daha organize bir çalışma yapılması gerektiği noktasında bakanından talepte bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Mağdurlar barolara başvursun"

Hiçbir avukatın müvekkili arayıp dava talep edemeyeceğini belirten Gökayaz, "Avukatlık mesleği, güven mesleği olduğu için birebir tanıdıkları veya çevrelerinden soruşturarak vekalet ilişkisi kurulması gerektiği noktasında vatandaşlarımızı uyarmak isterim. Telefondan hiç tanımadıkları kişi veya 'hadi gel noter masrafını karşılayacağız, yargılama masraflarına karışmayacaksın, sen sadece vekaleti çıkart, gerisini biz hallederiz' beyanı vatandaşa kurulmuş bir tuzaktır. Avukatların isimleri ve kullanılarak dolandırıcılık suçu işlenmektedir. Burada benim vatandaşlardan ricam böyle bir avukatın varlığı, yokluğu veya böyle bir faaliyette bulunup bulunmayacağıyla ilgili baromuza başvursunlar. Hiçbir avukat tutup da vatandaşı arayarak iş istemez. Bu bizim mesleğimizin ahlakına aykırı. Mesleğimizin onuruna aykırı" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana Barosu Başkanı: Avukatların İsmi Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılıklar Artıyor - Son Dakika

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