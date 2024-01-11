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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, vatandaşlarla buluştu

CHP'nin tekrar aday gösterdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, adaylığının açıklanmasının ardından belediye önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Karalar, çalışma azmiyle Adana'ya bir kez daha aday gösterildiğini belirterek, önümüzdeki dönemde de çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, metro, tramvay ve modern bir otogar yapma planlarından bahsetti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, vatandaşlarla buluştu
11.01.2024 - 23:34,  Güncelleme: 23:35
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Yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, vatandaşlarla buluştu

ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bu azim ile inşallah yeniden belediye başkanı olacağız. Mecliste de güçlü olmak istiyoruz engellere takılmak istemiyoruz" dedi.

CHP'nin tekrar aday gösterdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, adaylığının açıklanmasının ardından belediye önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Karalar, "Çalışma azmimiz ile Adana'ya bir kere daha aday gösterildim sizlerin sayesinde hepinize teşekkür ediyorum. Bu azim ile önümüzdeki dönemde de çalışmaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız ortada hepsinin üstüne daha fazlasını katarak gideceğiz. Bir kez daha aday olduk ve bu çalışma ile inşallah yeniden belediye başkanı olacağız. Bu kardeşinize güvenip oy verenlerden meclise de oy vermesini istiyoruz. Mecliste de güçlü olmak istiyoruz engellere takılmak istemiyoruz" dedi.

"Adana'ya hem metro hem de tramvay yapacağız"

Karalar, "Adana'nın önü açıldı, mali olarak kimseye ihtiyacımız kalmadı. İnşallah metroyu yaparız sayın Cumhurbaşkanımız metroyu onaylar, bir tek metro ve tramvay için meclisten borçlanma isteyeceğiz. İnşallah tramvay yapacağız. İlaveten 8 alt geçidin yanında yeni metro bulvarları yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Modern otogar yapacağım"

Adana otogarını yenilemek istediklerini ancak meclisten geçmediğini değinen Başkan Karalar, "Ticari alanlar yapıp belediye bunu gelire dönüştürürse ben onu eve mi götüreceğim. Bu belediyede kalacak ve Adanalılara hizmet olarak dönecek. 106 bin metrekare alan var ve ben bunun 40 bin metrekaresine çok modern bir otogar yapacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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