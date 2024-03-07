Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kadına yönelik psikolojik, duygusal, ekonomik, sosyal, örtülü ve açıktan her türlü şiddetin bugün karşısında durduğumuz gibi yarın da karşısında duracağımızı yüksek sesle bir kez daha söylüyor, adalet politikalarının kadınlarımızı koruma kalkanına alacağı günleri ümit ediyorum" dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Karalar'ın mesajı şöyle:
"8 Mart, 1857'de ABD'nin New York kentinde 40 bin kadın dokuma işçisinin eşit işe eşit ücret, çalışma saatleri ve doğum izni talepleriyle greve başlamasının ardından grev esnasında çıkan yangında, fabrikaya kilitlenen 129 kadın işçinin yaşamını yitirmesiyle tarihe geçti.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın erkek eşitliği sağlanana dek bir hak ve emek mücadelesi olarak anılması gereken tarihi bir dönemeçtir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşmaktadır. Mümkün müdür ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça, öteki kısmı göklere yükselebilsin?' sözleriyle de kadın erkek eşitliğinin önemine vurgu yapmıştır.
Kadının bir toplumun ilham kaynağı olduğu gerçeğinden hareketle, kadınların karar alma mekanizmalarında, üretim süreçlerinde, iş dünyasında, sosyal hayatta yer alması o toplumun ilerlemesi, yükselmesi ve gelişmesi için hayati öneme sahiptir.
Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızı üretim sürecine kazandırmak amacıyla kurduğumuz Niyet Akademiler, Payhane, Meryem Kadın Kooperatifleri ile kadının hem üretmesini hem de ürettiklerini satmasını sağlıyor, açtığımız Gündüz Bakım Evleri ile çalışan kadınlarımızın yükünü alıyor, hayata daha güçlü ekonomik ve sosyal bağlarla bağlanmalarına katkı sağlıyoruz.
Yine bünyemizde oluşturduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımız tarafından kesintisiz bir şekilde süren eğitimlerle kadınlara, şiddetle mücadele kanallarını, haklarını anlatıyor toplumda kadın erkek eşitliğine yönelik mücadeleyi sürdürüyoruz.
Kadına yönelik psikolojik, duygusal, ekonomik, sosyal, örtülü ve açıktan her türlü şiddetin bugün karşısında durduğumuz gibi yarın da karşısında duracağımızı yüksek sesle bir kez daha söylüyor, adalet politikalarının kadınlarımızı koruma kalkanına alacağı günleri ümit ediyorum.
Kadının, toplumun temel öznesi olduğunu biliyor, eşit, aydın, mutlu ve umutlu 8 Mart'lar diliyorum…"
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