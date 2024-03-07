Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadına yönelik şiddetin karşısında duracaklarını ve adalet politikalarının kadınları koruma altına alacağı günleri umut ettiklerini belirtti.

07.03.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kadına yönelik psikolojik, duygusal, ekonomik, sosyal, örtülü ve açıktan her türlü şiddetin bugün karşısında durduğumuz gibi yarın da karşısında duracağımızı yüksek sesle bir kez daha söylüyor, adalet politikalarının kadınlarımızı koruma kalkanına alacağı günleri ümit ediyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Karalar'ın mesajı şöyle:

"8 Mart, 1857'de ABD'nin New York kentinde 40 bin kadın dokuma işçisinin eşit işe eşit ücret, çalışma saatleri ve doğum izni talepleriyle greve başlamasının ardından grev esnasında çıkan yangında, fabrikaya kilitlenen 129 kadın işçinin yaşamını yitirmesiyle tarihe geçti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın erkek eşitliği sağlanana dek bir hak ve emek mücadelesi olarak anılması gereken tarihi bir dönemeçtir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşmaktadır. Mümkün müdür ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça, öteki kısmı göklere yükselebilsin?' sözleriyle de kadın erkek eşitliğinin önemine vurgu yapmıştır.

Kadının bir toplumun ilham kaynağı olduğu gerçeğinden hareketle, kadınların karar alma mekanizmalarında, üretim süreçlerinde, iş dünyasında, sosyal hayatta yer alması o toplumun ilerlemesi, yükselmesi ve gelişmesi için hayati öneme sahiptir.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızı üretim sürecine kazandırmak amacıyla kurduğumuz Niyet Akademiler, Payhane, Meryem Kadın Kooperatifleri ile kadının hem üretmesini hem de ürettiklerini satmasını sağlıyor, açtığımız Gündüz Bakım Evleri ile çalışan kadınlarımızın yükünü alıyor, hayata daha güçlü ekonomik ve sosyal bağlarla bağlanmalarına katkı sağlıyoruz.

Yine bünyemizde oluşturduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımız tarafından kesintisiz bir şekilde süren eğitimlerle kadınlara, şiddetle mücadele kanallarını, haklarını anlatıyor toplumda kadın erkek eşitliğine yönelik mücadeleyi sürdürüyoruz.

Kadına yönelik psikolojik, duygusal, ekonomik, sosyal, örtülü ve açıktan her türlü şiddetin bugün karşısında durduğumuz gibi yarın da karşısında duracağımızı yüksek sesle bir kez daha söylüyor, adalet politikalarının kadınlarımızı koruma kalkanına alacağı günleri ümit ediyorum.

Kadının, toplumun temel öznesi olduğunu biliyor, eşit, aydın, mutlu ve umutlu 8 Mart'lar diliyorum…"

Kaynak: ANKA

Zeydan Karalar, Kadınlar Günü, Karalar, Emekçi, Dünya, Kadın, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
13:35 Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu! 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti
12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:11 Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı
14:01 ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00’e uzattı ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00'e uzattı
13:54 Seçim dolandırıcıları iş başında Bu mesaja dikkat Seçim dolandırıcıları iş başında! Bu mesaja dikkat
12:35 Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı, Lezita fabrikası’nda işçiler greve başladı Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı, Lezita fabrikası'nda işçiler greve başladı
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:27 Milyonluk vurgunda 3. duruşma Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak Milyonluk vurgunda 3. duruşma! Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 14:54:25. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement