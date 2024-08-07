Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin 5 yıllık strateji planını anlattı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin 5 yıllık strateji planını anlattığı basın toplantısında, "Güvenli ve keyifli bir Adana hedefliyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kentin 5 yıllık strateji planını, 'Kentin Yarınını Kendin Belirle' sloganıyla Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda anlattı. Başkan Karalar, öncelikli olarak geliri, istihdamı ve güvenliği artan bir Adana hedeflediklerini söyledi. Amaçlarını 4 başlık altında sıralayan Karalar, 'Varsıl Adana', 'Güvenli Adana', 'Keyifli Adana' ve 'Güçlü Belediye' başlıkları altında geleceğe yönelik çalışmalarından söz etti.

Güvenli Adana hedefleniyor

Yeni döneme dair gerçekleştirmeyi hedefledikleri projelerden bahseden Karalar, Adana'ya yeni yollar, alt geçitler, hafif raylı sistemler, tramvaylar ve köprüler kazandırarak vatandaşların günlük hayatta zaman kazanması adına çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirtti. Karalar, "Böylece hem vakitten kazanacağız hem de maddi olarak zararımız olmayacak. Ayrıca güvenli bir kent düşlüyoruz. Bu güvenlik sadece asayiş alanında bir güvenlik değil. Özellikle Adana'nın bir afet kenti olduğunu hepimiz çok acı şekilde tecrübe ettik. Bundan dolayı deprem olduktan sonra değil olmadan önce çalışmalarımızı sıklaştırdık. Sadece deprem olduğunda harekete geçmek yerine, öncesinde doğru planlama ve çalışmalarla can ve mal kaybının önüne geçilebilir. Özellikle Kozan, Yumurtalık ve Karataş'ta mikro bölgeleme çalışmamız sürüyor" dedi.

Konuşmasında Adana'nın kültür ve tarih bakımından zenginliklerine de dikkat çeken Başkan Karalar, "Kentimizin tarihi, kültür mirası çok zengin. Adana dünya tarihine ışık tutan bir kent. Ama bu zenginliklerimiz yeteri kadar iyi değerlendirilememiş. Şimdi ise önemli arkeolojik kazıları yaparak dünya tarihine ışık tutuyoruz. Sanat alanında da çalışmalarımız hızla sürecek. Tabi bunlar için güçlü bir belediye lazım. Kentteki her canlının rahat yaşaması, güvende olması için güçlü belediye lazım. Sokaktaki dostlarımız da dahil herkesten biz sorumluyuz. Katlederek bu işler olmaz" diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Karalar'ın konuşmasının ardından Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli, belediyenin stratejik planlama hedef ve çalışmalarına yönelik detaylı sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya belediye bürokratları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. - ADANA