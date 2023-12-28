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Adana Büyükşehir Belediyesi, Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen askerler için mevlit okuttu - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi, Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen askerler için mevlit okuttu

Adana Büyükşehir Belediyesi, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 12 asker için Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okuttu. Mevlit programına, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasiler, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu, gül suyu ve lokum dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen askerler için mevlit okuttu
28.12.2023 - 10:39,
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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen askerler için mevlit okutuldu. Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi.

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 12 asker için Adana Büyükşehir Belediyesi'nce, Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. İkindi namazının ardından okunan mevlit programına, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasiler, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Zeydan Karalar, "Vatan için canlarını feda eden kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.

Mevlit programında şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu, gül suyu ve lokum dağıtıldı.

Kaynak: ANKA
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