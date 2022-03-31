Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesinde çöken yolun, iddia edildiği gibi Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılmadığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Adana'nın Pozantı ilçesi Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi-köyü mevkisinde çöken asfalt yol Karayolları sorumluluğundadır ve bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Adana Büyükşehir Belediyesi: 'Pozantı'da çöken yol Büyükşehir tarafından yapılmadı' - Son Dakika