Adana Büyükşehir Belediyesi: "Pozantı'da çöken yol Büyükşehir tarafından yapılmadı" - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi: "Pozantı'da çöken yol Büyükşehir tarafından yapılmadı"

31.03.2022 10:37
Adana Büyükşehir Belediyesi: "Pozantı'da çöken yol Büyükşehir tarafından yapılmadı"

Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesinde çöken yolun, iddia edildiği gibi Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılmadığını bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesinde çöken yolun, iddia edildiği gibi Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Adana'nın Pozantı ilçesi Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi-köyü mevkisinde çöken asfalt yol Karayolları sorumluluğundadır ve bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi. - ADANA

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediyesi: 'Pozantı'da çöken yol Büyükşehir tarafından yapılmadı' - Son Dakika


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