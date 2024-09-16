Adana Büyükşehir Belediyesi Yangın Sonrası Psiko-Sosyal Destek Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi Yangın Sonrası Psiko-Sosyal Destek Sağladı

Adana Büyükşehir Belediyesi Yangın Sonrası Psiko-Sosyal Destek Sağladı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen 90 kişi, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Derman Ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ile psiko-sosyal destek aldı.

16.09.2024 13:00  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli ile Derman Ekipleri, Kozan'da meydana gelen yangın sonrası Köseli Mahallesi'nde 90 kişi ile görüşerek psiko-sosyal destek sağladı.

29 Temmuz 2024 tarihinde Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Köseli Mahallesinde meydana gelen orman yangınında, yangından etkilenen vatandaşlar için gerekli yönlendirmeler yapmak ve psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelleri ile Derman Ekipleri tarafından saha çalışması gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev alan 2 sosyal hizmet uzmanı ve 2 psikologdan oluşan psiko-sosyal destek ekibi ile Kozan Derman ekibinde görev alan 2 personel, Köseli Mahallesi'nde hane ziyaretlerinde bulundu. Saha çalışmasında; 1'i engelli 46 erkek, 42'si kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 90 kişi ile görüşme yapıldı.

Ziyaret esnasında uzman meslek elemanları; yangından etkilenen vatandaşları dinleyerek, ilerleyen süreçte psikolojik destek almak istediklerinde Alo 153 ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığını 0322 455 3784 no'lu hat üzerinden arayabileceklerini, belediyeden psikolojik destek hizmeti alabileceklerini ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk, ergen, yetişkin alanlarında çalışan psikologlarının onlara destek olmak üzere görevde olduklarının bilgisini verdi.

Saha çalışmasında ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın sağlamış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Kozan, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediyesi Yangın Sonrası Psiko-Sosyal Destek Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:17:49. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi Yangın Sonrası Psiko-Sosyal Destek Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement