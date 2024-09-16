Adana Büyükşehir Belediyesi Yangın Sonrası Psiko-Sosyal Destek Sağladı

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Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli ile Derman Ekipleri, Kozan'da meydana gelen yangın sonrası Köseli Mahallesi'nde 90 kişi ile görüşerek psiko-sosyal destek sağladı.

29 Temmuz 2024 tarihinde Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Köseli Mahallesinde meydana gelen orman yangınında, yangından etkilenen vatandaşlar için gerekli yönlendirmeler yapmak ve psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelleri ile Derman Ekipleri tarafından saha çalışması gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev alan 2 sosyal hizmet uzmanı ve 2 psikologdan oluşan psiko-sosyal destek ekibi ile Kozan Derman ekibinde görev alan 2 personel, Köseli Mahallesi'nde hane ziyaretlerinde bulundu. Saha çalışmasında; 1'i engelli 46 erkek, 42'si kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 90 kişi ile görüşme yapıldı.

Ziyaret esnasında uzman meslek elemanları; yangından etkilenen vatandaşları dinleyerek, ilerleyen süreçte psikolojik destek almak istediklerinde Alo 153 ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığını 0322 455 3784 no'lu hat üzerinden arayabileceklerini, belediyeden psikolojik destek hizmeti alabileceklerini ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk, ergen, yetişkin alanlarında çalışan psikologlarının onlara destek olmak üzere görevde olduklarının bilgisini verdi.

Saha çalışmasında ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın sağlamış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - ADANA