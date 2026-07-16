Adana\'da milyonluk üst geçitler çürümeye terk edildi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında yapımı tamamlanan asansörlü üst geçitler, adeta madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Kırmızı etiketle kullanım dışı bırakılan asansörler nedeniyle yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler ya merdiven çıkmak zorunda kalıyor ya da yoğun trafikte kırmızı ışıkta yolun karşısına geçerek canlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı üzerindeki asansörlü üst geçitler, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. Ramazanoğlu Cami önündeki yaya üst geçidi ile aynı bulvar üzerindeki diğer üst geçitte yer alan asansörlerin uzun süredir çalışmadığı, birinin ise madde bağımlılarının meskeni haline geldiği iddia edildi.

Kırmızı etiket yapıştırıldı

Öte yandan asansör girişlerine can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıyan ve kullanımı kesinlikle yasak olan güvensiz asansörleri ifade eden kırmızı etiket yapıştırıldı.

Bir asansör arızalı, diğeri pislik içinde

Üst geçitlerden birindeki asansörün tamamen çalışmadığı belirtilirken, diğer asansörün ise içerisinin madde bağımlıları tarafından tahrip edildiği ve yoğun idrar kokusu nedeniyle kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü. Bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken asansörlerin çevresindeki kirlilik de vatandaşların tepkisini çekti.

"Mecburen kırmızı ışıkta karşıya geçiyorum"

Bölge sakinlerinden Nesrin Kantarmacı, asansörleri hiç çalışırken görmediğini belirterek, torunlarıyla birlikte karşıya geçmekte büyük zorluk yaşadığını söyledi. Diz ve ayak ağrılarına rağmen merdiven kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Kantarmacı, "Asansörün çalıştığını hiç görmedim. İki çocuk ve çantalarla merdiven çıkıp inmek çok zor oluyor. Bazen mecburen kavşağa kadar gidip kırmızı ışıkta karşıya geçiyorum. Yol çok işlek, korkuyoruz ama başka çaremiz kalmıyor" dedi.

"Engelli vatandaşlar karşıya geçemiyor"

Asansörlü üst geçidi kullanamayan engelli Sabri Çiçek ise özellikle engelli bireylerin büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, "Yetkililerden bu asansörleri yapmalarını rica ediyoruz. Karşıya geçerken sıkıntı yaşıyoruz. Yaya geçidinde bazı sürücüler yol veriyor, bazıları vermiyor. Engelli kardeşlerimiz karşıya geçemiyor. Başka bir isteğimiz yok, sadece görevlerini yerine getirsinler" diye konuştu.

"İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor?"

Ahmet Yılmaz isimli vatandaş ise üst geçitlerin yeterince denetlenmediğini anlatarak şunları söyledi:

"Burada yaşlı insanlar var, karşıya geçmek zorundalar ama geçemiyorlar. İlla birilerinin ölmesi mi, yaralanması mı gerekiyor? Bir yürüyen merdiveni ya da bir asansörü çalıştırmak çok zor olmamalı. Vatandaş kırmızı etikete her zaman dikkat etmiyor. O etiket, belediyenin burada görevini yerine getiremediğinin göstergesidir." - ADANA