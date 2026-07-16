Adana'da milyonluk üst geçitler çürümeye terk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da milyonluk üst geçitler çürümeye terk edildi

Adana\'da milyonluk üst geçitler çürümeye terk edildi
16.07.2026 10:54  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021'de yapılan asansörlü üst geçitler, arızalı ve bakımsız olduğu için kullanılamaz hale geldi. Kırmızı etiketle kapatılan asansörler nedeniyle yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler trafikte tehlike yaşıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında yapımı tamamlanan asansörlü üst geçitler, adeta madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Kırmızı etiketle kullanım dışı bırakılan asansörler nedeniyle yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler ya merdiven çıkmak zorunda kalıyor ya da yoğun trafikte kırmızı ışıkta yolun karşısına geçerek canlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı üzerindeki asansörlü üst geçitler, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. Ramazanoğlu Cami önündeki yaya üst geçidi ile aynı bulvar üzerindeki diğer üst geçitte yer alan asansörlerin uzun süredir çalışmadığı, birinin ise madde bağımlılarının meskeni haline geldiği iddia edildi.

Kırmızı etiket yapıştırıldı

Öte yandan asansör girişlerine can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıyan ve kullanımı kesinlikle yasak olan güvensiz asansörleri ifade eden kırmızı etiket yapıştırıldı.

Bir asansör arızalı, diğeri pislik içinde

Üst geçitlerden birindeki asansörün tamamen çalışmadığı belirtilirken, diğer asansörün ise içerisinin madde bağımlıları tarafından tahrip edildiği ve yoğun idrar kokusu nedeniyle kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü. Bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken asansörlerin çevresindeki kirlilik de vatandaşların tepkisini çekti.

"Mecburen kırmızı ışıkta karşıya geçiyorum"

Bölge sakinlerinden Nesrin Kantarmacı, asansörleri hiç çalışırken görmediğini belirterek, torunlarıyla birlikte karşıya geçmekte büyük zorluk yaşadığını söyledi. Diz ve ayak ağrılarına rağmen merdiven kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Kantarmacı, "Asansörün çalıştığını hiç görmedim. İki çocuk ve çantalarla merdiven çıkıp inmek çok zor oluyor. Bazen mecburen kavşağa kadar gidip kırmızı ışıkta karşıya geçiyorum. Yol çok işlek, korkuyoruz ama başka çaremiz kalmıyor" dedi.

"Engelli vatandaşlar karşıya geçemiyor"

Asansörlü üst geçidi kullanamayan engelli Sabri Çiçek ise özellikle engelli bireylerin büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, "Yetkililerden bu asansörleri yapmalarını rica ediyoruz. Karşıya geçerken sıkıntı yaşıyoruz. Yaya geçidinde bazı sürücüler yol veriyor, bazıları vermiyor. Engelli kardeşlerimiz karşıya geçemiyor. Başka bir isteğimiz yok, sadece görevlerini yerine getirsinler" diye konuştu.

"İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor?"

Ahmet Yılmaz isimli vatandaş ise üst geçitlerin yeterince denetlenmediğini anlatarak şunları söyledi:

"Burada yaşlı insanlar var, karşıya geçmek zorundalar ama geçemiyorlar. İlla birilerinin ölmesi mi, yaralanması mı gerekiyor? Bir yürüyen merdiveni ya da bir asansörü çalıştırmak çok zor olmamalı. Vatandaş kırmızı etikete her zaman dikkat etmiyor. O etiket, belediyenin burada görevini yerine getiremediğinin göstergesidir." - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, 3. Sayfa, Adana, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da milyonluk üst geçitler çürümeye terk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milas’taki orman yangını ikinci gününde: O eşsiz manzaradan eser kalmadı Milas'taki orman yangını ikinci gününde: O eşsiz manzaradan eser kalmadı
ABD’den İran’a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte ABD'den İran'a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte
Anaokulunda skandal ihmal 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu Anaokulunda skandal ihmal! 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu
Muğla’da oğlunu uyuttuktan sonra ortadan kaybolan kadından haber alınamıyor Muğla'da oğlunu uyuttuktan sonra ortadan kaybolan kadından haber alınamıyor
Konya’da kahreden kaza: Ticari taksi, kaldırımdaki anne-kızı hayattan kopardı Konya'da kahreden kaza: Ticari taksi, kaldırımdaki anne-kızı hayattan kopardı
Şanlıurfa’da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

12:03
İlyas Yalçıntaş’tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
11:08
Bu rezil görüntü başkent Ankara’dan İzleyen herkes emniyeti etiketledi
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi
10:32
Adalet Bakanı Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir
10:11
Haluk Levent’in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
09:31
Noterlerle ilgili yeni karar Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
08:34
İlyas Yalçıntaş’ın evinden çıkanlara bakın
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 12:27:29. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da milyonluk üst geçitler çürümeye terk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.