Havuz çürümeye terk edildi, çocuklar kanallarda boğuluyor

Adana'da bu yıl sulama kanallarında serinlemek isteyen 14 kişi boğularak hayatını kaybederken Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzunun çürümeye terk edilmesine gençler tepki gösterdi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu-Hürriyet Mahallesi'nde, dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tarafından çocukların sulama kanallarına girerek boğulmasının önüne geçmek amacıyla yaptırılan yüzme havuzu, atıl bırakılıp çürümeye terk edildi. Adana'da sadece bu yıl serinlemek amacıyla sulama kanallarına giren 14 kişinin boğularak hayatını kaybetmesine rağmen havuzun atıl durumda olması mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Mahalle sakinleri, özellikle yaz aylarında çocukların serinlemek için sulama kanallarına gitmek zorunda kaldığını söyledi.

"Kanallara mecburen gidiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Yusuf Çapan, havuzun uzun yıllardır kullanılmadığını belirterek belediyeden destek istedi.

Çapan, "Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu sene çok can verildi yani. Havuzumuzu yapsalar iyi olur. Böyle güzel bir tesisimiz var, yapsınlar 5-10 yıldır burası böyle. Kanallarda çok can veriliyor. Biz kanallara girmek istemiyoruz, mecburen gidiyoruz. Buraya şuanda köylünün koyunları giriyor. Yapıldıktan sonra buraya bir bekçi koysalar, koyunlar da giremez" dedi.

"10 yılı aşkındır böyle"

Bir diğer mahalle sakini Mustafa Baykara, ise çocukluk yıllarında kullandıkları havuzun yeniden hizmete açılmasını istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu aralar gerçekten çok can verilmeye başladı. Yapsalar çok iyi olur. Burası 10 yılı aşkındır böyle. Ufakken burada yüzdüm, tertemizdi, pislik falan yoktu. Her taraf tel çevriliydi. Tekrar aynı şekilde olmasını istiyoruz." - ADANA